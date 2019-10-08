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Toolwiz Photos 11.04 для Android
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Toolwiz Photos - профессиональный фоторедактор для Android, предлагающий более 200 мощных инструментов, с помощью которых можно быстро и легко редактировать ваши фотографии, делая их уникальными и запоминающимися.
Ключевые особенности приложения:
- Более 40 стильных фотофильтров.
- Художественные фильтры: пейзаж, люди, гламурный свет, зернистая пленка, LOMO, сглаживание, искусство, винтаж и пр.
- Наличие инструментов редактирования Поворот, Обрезка, Перспектива, Изменение размера, Коррекция объектива, Лассо, Волшебная палочка, Мозаика и др.
- Возможность изменять яркость изображения, оттенок, контрастность, тонирование, баланс белого, цветовой баланс, цветопередачу и т.д.
- Различные художественные эффекты: PIP, двойная экспозиция, зеркало, калейдоскоп, рыбный глаз, полярные координаты, цель, цветное всплеск, мягкое пятно, глубокий рендер и пр.
- Возможность добавлять стикеры, рамки, текстуры, клип-арты и пр.
- Режим HDR.
- Более 20 разновидностей блюра: Box, Linear, Gaussian, Zoom Blur, Radial, Motion, Cross, Surface.
- Более 10 стилей живописи: Быстрый этюд, Масляная живопись, Гуашь, Реферат, Рисование карандашом и др.
- Различные инструменты для работы с текстом.
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