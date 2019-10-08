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Toolwiz Photos для Android

Toolwiz Photos 11.04 для Android

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Описание Toolwiz Photos 11.04 для AndroidОписание   Скачать Toolwiz Photos 11.04 для AndroidСКАЧАТЬ (90,75 Мб) Скриншоты Toolwiz Photos 11.04 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Toolwiz Photos 11.04 для AndroidСтатистика   Отзывы о Toolwiz Photos 11.04 для AndroidОтзывы (0)  
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Toolwiz Photos - профессиональный фоторедактор для Android, предлагающий более 200 мощных инструментов, с помощью которых можно быстро и легко редактировать ваши фотографии, делая их уникальными и запоминающимися.

Ключевые особенности приложения:

  • Более 40 стильных фотофильтров.
  • Художественные фильтры: пейзаж, люди, гламурный свет, зернистая пленка, LOMO, сглаживание, искусство, винтаж и пр.
  • Наличие инструментов редактирования Поворот, Обрезка, Перспектива, Изменение размера, Коррекция объектива, Лассо, Волшебная палочка, Мозаика и др.
  • Возможность изменять яркость изображения, оттенок, контрастность, тонирование, баланс белого, цветовой баланс, цветопередачу и т.д.
  • Различные художественные эффекты: PIP, двойная экспозиция, зеркало, калейдоскоп, рыбный глаз, полярные координаты, цель, цветное всплеск, мягкое пятно, глубокий рендер и пр.
  • Возможность добавлять стикеры, рамки, текстуры, клип-арты и пр.
  • Режим HDR.
  • Более 20 разновидностей блюра: Box, Linear, Gaussian, Zoom Blur, Radial, Motion, Cross, Surface.
  • Более 10 стилей живописи: Быстрый этюд, Масляная живопись, Гуашь, Реферат, Рисование карандашом и др.
  • Различные инструменты для работы с текстом.
Toolwiz Photos
Toolwiz Photos
Toolwiz Photos
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Toolwiz Photos

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