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ПРО-фоторедактор для Android

ПРО-фоторедактор 1.4 для Android

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Описание ПРО-фоторедактор 1.4 для AndroidОписание   Скачать ПРО-фоторедактор 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (14,13 Мб) Скриншоты ПРО-фоторедактор 1.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ПРО-фоторедактор 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о ПРО-фоторедактор 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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ПРО-фоторедактор - программа для редактирования фото с всевозможными фильтрами, спецэффектами, рамками и другими возможностями. Программа очень проста в эксплуатации и не требует опыта в области редактирования изображений.

Пользователь может с помощью пары касаний редактировать свои фото и достаточно быстро достигать удивительных результатов. Присутствует возможность поделиться фотографиями с друзьями. Также программа позволяет просматривать свои фотографии, делать новые снимки, выбирать фотографии из галереи, редактировать их и делиться с друзьями в соцсетях.

Основные возможности и функции приложения:

  • Улучшение фотографий одним нажатием за счет авторедактирования.
  • Удивительные спецэффекты.
  • Множество различных рамок.
  • Добавление стикеров.
  • Кальки.
  • Виньетки.
  • Обрезание.
  • Фокусировка.
  • Изменение ориентации.
  • Настройка света.
  • Настройка цвета.
  • Настройка четкости.
  • Заливка.
  • Рисование.
  • Добавление текста для создания мемов.
  • Редактирование эффекта красных глаз.
  • Осветление.
  • Устранение несовершенств.
  • Размытие.
ПРО-фоторедактор
ПРО-фоторедактор
ПРО-фоторедактор
ПРО-фоторедактор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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