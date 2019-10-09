VIMAGE для Android

VIMAGE 2.0.6.0 для Android

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Описание VIMAGE 2.0.6.0 для AndroidОписание   Скачать VIMAGE 2.0.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (74,86 Мб) Скриншоты VIMAGE 2.0.6.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика VIMAGE 2.0.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о VIMAGE 2.0.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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VIMAGE - инструмент для создания синемаграфов, с помощью которого вы можете добавить эффект движения к своим фотографиям, превращая их в живые произведения искусства. Благодаря приложению ваши фото приобретут совершенно другой вид, и вы сможете установить обработанное фото, на профиль в социальных сетях.

Можно изменять яркость, контрастность и прочие настройки, чтобы картинка выглядела максимально реалистично. Движущиеся элементы также можно корректировать. Можно задавать нужный размер, поворачивать и передвигать элементы, менять цвет анимации, ее форму и проницаемость.

Как пользоваться приложением:

  • Выберите фотографию из своей библиотеки или сделайте ее. Отредактируйте ее по желанию, прежде чем добавить эффект.
  • Выберите подходящий вашей фотографии эффект. В данный момент доступно более 70 встроенных движущихся элементов.
  • Поместите эффект на фотографию. Поверните его, измените размер, окраску, измените его проницаемость.
  • Сохраните результат. Поделитесь им в Instagram или в других соцсетях одним прикосновением к кнопке.
VIMAGE
VIMAGE
VIMAGE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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