Стрельба из пистолета в мишень - симулятор стрельбы из пистолета Beretta 92. Основная особенность игры, отличающая её от аналогов, это возможность выбора режима прицеливания с "выравниванием мушки" (чтобы точно выстрелить надо выставить мушку по центру прорези, а её конец выровнять по верхней плоскости прицельной планки).

В настройках игры вы можете выбрать один из двух режимов прицеливания:

Выравнивание мушки отключено (при помощи джойстика совмещаете прицел пистолета с мишенью, при отпускании джойстика происходит выстрел).

Выравнивание мушки включено (кроме наведения прицела джойстиком надо еще выровнять мушку). Выравниваем мушку наклоняя устройство. Стрельба в этом режиме более сложная, но методика прицеливания максимально приближена к прицеливанию при стрельбе из настоящего оружия.

Перед началом стрельбы из пистолета вы можете выбрать тип мишени. Всего в игре 8 типов мишеней

Стандартная бумажная мишень.

Керамическая вращающаяся мишень.

Банки.

Свечи.

Дуэльная мишень "Ковбой".

Бутылка.

Шарик.

Муха.

В игре доступны две дистанции стрельбы 15 и 25 метров. В настройках можно выбрать расположение джойстика, способ выстрела (при отпускании джойстика или при нажатии кнопки огонь) и настроить чувствительность управления. Для каждого режима прицеливания, дистанции и каждой мишени сохраняется лучший результат стрельбы. При определении лучшего результата учитывается количество попаданий и время стрельбы. Поэтому даже если набрано максимальное количество очков, результат можно улучшить сократив время стрельбы.

Эта игра-симулятор поможет вам усвоить основные принципы прицеливания как из пистолета, так и из других типов оружия оснащенного механическими прицельными приспособлениями, и научиться точно стрелять.