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Стрельба из пистолета в мишень для Android

Стрельба из пистолета в мишень 3.1 для Android

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Описание Стрельба из пистолета в мишень 3.1 для AndroidОписание   Скачать Стрельба из пистолета в мишень 3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,88 Мб) Скриншоты Стрельба из пистолета в мишень 3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Стрельба из пистолета в мишень 3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Стрельба из пистолета в мишень 3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Стрельба из пистолета в мишень - симулятор стрельбы из пистолета Beretta 92. Основная особенность игры, отличающая её от аналогов, это возможность выбора режима прицеливания с "выравниванием мушки" (чтобы точно выстрелить надо выставить мушку по центру прорези, а её конец выровнять по верхней плоскости прицельной планки).

В настройках игры вы можете выбрать один из двух режимов прицеливания:

  • Выравнивание мушки отключено (при помощи джойстика совмещаете прицел пистолета с мишенью, при отпускании джойстика происходит выстрел).
  • Выравнивание мушки включено (кроме наведения прицела джойстиком надо еще выровнять мушку). Выравниваем мушку наклоняя устройство. Стрельба в этом режиме более сложная, но методика прицеливания максимально приближена к прицеливанию при стрельбе из настоящего оружия.

Перед началом стрельбы из пистолета вы можете выбрать тип мишени. Всего в игре 8 типов мишеней

  • Стандартная бумажная мишень.
  • Керамическая вращающаяся мишень.
  • Банки.
  • Свечи.
  • Дуэльная мишень "Ковбой".
  • Бутылка.
  • Шарик.
  • Муха.

В игре доступны две дистанции стрельбы 15 и 25 метров. В настройках можно выбрать расположение джойстика, способ выстрела (при отпускании джойстика или при нажатии кнопки огонь) и настроить чувствительность управления. Для каждого режима прицеливания, дистанции и каждой мишени сохраняется лучший результат стрельбы. При определении лучшего результата учитывается количество попаданий и время стрельбы. Поэтому даже если набрано максимальное количество очков, результат можно улучшить сократив время стрельбы.

Эта игра-симулятор поможет вам усвоить основные принципы прицеливания как из пистолета, так и из других типов оружия оснащенного механическими прицельными приспособлениями, и научиться точно стрелять.

Стрельба из пистолета в мишень
Стрельба из пистолета в мишень
Стрельба из пистолета в мишень
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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