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Dota Underlords для Android

Dota Underlords 1.0 для Android

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Описание Dota Underlords 1.0 для AndroidОписание   Скачать Dota Underlords 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (47,84 Мб) Скриншоты Dota Underlords 1.0 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Dota Underlords 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dota Underlords 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Dota Underlords - модификация Dota Auto Chess для Dota 2, в которой одновременно участвуют восемь пользователей. Каждый игрок должен выставлять на свою сторону шахматной доски различных героев вселенной Dota 2, обладающих уникальными характеристиками и способностями.

Сражения в игре происходят в формате 1х1, и победивший в дуэли игрок по окончанию сражения получает игровую валюту, на которую можно приобрести новых героев, или предметы. Проигравший игрок теряет очки здоровья. Потеряв все 100 очков, игрок выбывает из матча. Матч продолжается до тех пор, пока не останется только один игрок.

Ключевые особенности:

  • Нанимайте героев и улучшайте их, чтобы они стали ещё сильнее.
  • Каждый персонаж входит в уникальные альянсы. Наберите несколько героев из одного альянса, и вы получите мощные бонусы, которые помогут вам сокрушить врага.
  • Играйте на любых устройствах и сражайтесь с игроками со всего света благодаря кроссплатформенной игре.
  • Dota Underlords работает в новейшей сетевой системе, обеспечивающей бесперебойную игру.
  • Рейтинговый подбор игр.
  • Поддержка турниров.
  • Искусственный интеллект с 4 уровнями сложности позволит отточить мастерство даже вне сети.
  • Сезонная ротация героев, предметов и альянсов.
Dota Underlords
Dota Underlords
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
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