Auto Chess - отличная мобильная стратегия для Android, которая представляет собой PVP-мод DOTA 2, в которой участвуют 8 человек, а фигурами являются герои из игры ДОТА 2. Каждый ход игроки вытаскивают случайных героев из общего набора карт, которые можно расставить на своей половине доски в соответствии со своей стратегией ведения боя.

Игра делится на раунды, в каждом из которых герои игрока сражаются в автоматическом режиме с вражескими либо с нейтральными существами. Выигрывает последний оставшийся в живых (при поражении отнимается здоровье). Героев можно улучшать, а также продавать ненужных. Оттачивайте свои стратегические навыки до идеала и останьтесь последним выжившим.

Основные возможности: