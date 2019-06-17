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Auto Chess для Android

Auto Chess 0.1.7 для Android

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Описание Auto Chess 0.1.7 для AndroidОписание   Скачать Auto Chess 0.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (34,93 Мб) Скриншоты Auto Chess 0.1.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Auto Chess 0.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Auto Chess 0.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Auto Chess - отличная мобильная стратегия для Android, которая представляет собой PVP-мод DOTA 2, в которой участвуют 8 человек, а фигурами являются герои из игры ДОТА 2. Каждый ход игроки вытаскивают случайных героев из общего набора карт, которые можно расставить на своей половине доски в соответствии со своей стратегией ведения боя.

Игра делится на раунды, в каждом из которых герои игрока сражаются в автоматическом режиме с вражескими либо с нейтральными существами. Выигрывает последний оставшийся в живых (при поражении отнимается здоровье). Героев можно улучшать, а также продавать ненужных. Оттачивайте свои стратегические навыки до идеала и останьтесь последним выжившим.

Основные возможности:

  • Напряженные шахматные матчи 8-ми игроков со всех уголков планеты.
  • Фигурами являются герои из игры ДОТА 2.
  • Обычные, необычные, редкие и мифические существа.
  • 13 различных рас со своими умениями и особенностями веденя боя.
  • 10 классов героев.
  • Огромное количество артефактов.
Auto Chess
Auto Chess
Auto Chess
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Auto Chess

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