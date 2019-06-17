Auto Chess

Великий Султан 1.4.04 для Android
Отличная возможность побывать в роли самого настоящего турецкого султана и почувствовать силу и великолепие Османской империи. Заслужите любовь простого народа.
Fallout Shelter 1.13.12 для Android
Fallout Shelter – после ядерной войны, остатки населения вынуждены скрываться в подземных убежищах «Волт-Тек». Улучшайте свое убежище, приглашайте новых обитателей с
Guns of Glory 2.4.0 для Android
Отличная стратегия для Android, в которой вам предстоит прокачивать армию, грамотно распределять ресурсы, укреплять замок, вступать в альянсы, а также строить
Кухонная Лихорадка 2.9.0 для Android
В ресторанном бизнесе, как известно, все самое интересное и захватывающее происходит на кухне. Попробуйте приготовить более 200 блюд в различных заведениях, начиная
Tower Defense Generals 1.1.7 для Android
Tower Defense Generals – вашу колонию собираются атаковать броневики, танки, боевые беспилотники и другие враги. Для защиты территорий используйте пулеметы,
Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для Android
Хотите вступить в настоящую схватку и получить адреналин? Обратите свое внимание на мобильную игру Битва Героев: Орки и Зомби, играть в которую вы можете в режиме