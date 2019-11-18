Castle Crush

Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial 1.4.14 для Android
Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,
Dota Underlords 1.0 для Android
Захватывающая стратегия для Android, в которой необходимо нанимать бойцов и уничтожать соперников, сражаясь за власть над Белым Шпилем. Объединяя героев, ваши бойцы
Toy Defense Fantasy 2.10 для Android
Игра в жанре tower defense, которая открывает перед игроком удивительный магический мир с бесстрашными воинами, меткими лучниками, злобными гоблинами и устрашающими
Hearthstone 10.0.22585 для Android
Hearthstone – невероятно красивая карточная игра с идеальным балансом. Для начала выберите, за какого героя играть (Воин, Шаман, Разбойник и др.), ведь у каждого из
Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для Android
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на Свинском острове сражаются с Королем Свиней, Свиномагом, Принцем
Auto Chess 0.1.7 для Android
Напряженные шахматные матчи восьми игроков за право стать победителем. Выбирайте героев из случайного набора карт, создайте свою собственную уникальную стратегию