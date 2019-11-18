Castle Crush для Android

Castle Crush 4.5.2 для Android

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Описание Castle Crush 4.5.2 для AndroidОписание   Скачать Castle Crush 4.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (62,22 Мб) Скриншоты Castle Crush 4.5.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Castle Crush 4.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Castle Crush 4.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Castle Crush - увлекательная стратегия, в которой игроку предстоит собирать карты с воинами и заклинаниями и использовать их на поле боя.

На игровом поле напротив друг друга стоят два замка — игрока и вражеский. Между замками три дороги, по которым могут идти воины — выставляя их, необходимо пробиться через воинов противника, дойти до его замка и разрушить его.

Заработайте кубки и поднимитесь в мировом рейтинге! Откройте сундуки, чтобы найти и распечатать могучих воинов и новые заклинания! Попадется ли вам одна из легендарных магических карт?

Разработайте свою стратегию и вдумчиво подберите воинов. Лучники и балисты эффективнее на расстоянии, големы лучше продавливают оборону, лечебные заклинания усилят ваши войска. От вашего решения зависит, что вас ждет: победа или поражение!

Основные возможности:

  • Сражайтесь один на один с другими игроками в эпических баталиях.
  • Собирайте новые могучие войска.
  • Уничтожайте замки соперника, чтобы разблокировать новые карты.
  • Проходите многочисленные уровни до самого верха.
  • Выучите разные тактические приемы и станьте абсолютным чемпионом.
  • Бесплатные ежедневные карты.
  • Открывайте магические сундуки.
  • Зарабатывайте кубки.
  • Увлекательная и интуитивная механика.
Castle Crush
Castle Crush
Castle Crush
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Castle Crush

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