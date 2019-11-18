Castle Crush - увлекательная стратегия, в которой игроку предстоит собирать карты с воинами и заклинаниями и использовать их на поле боя.

На игровом поле напротив друг друга стоят два замка — игрока и вражеский. Между замками три дороги, по которым могут идти воины — выставляя их, необходимо пробиться через воинов противника, дойти до его замка и разрушить его.

Заработайте кубки и поднимитесь в мировом рейтинге! Откройте сундуки, чтобы найти и распечатать могучих воинов и новые заклинания! Попадется ли вам одна из легендарных магических карт?

Разработайте свою стратегию и вдумчиво подберите воинов. Лучники и балисты эффективнее на расстоянии, големы лучше продавливают оборону, лечебные заклинания усилят ваши войска. От вашего решения зависит, что вас ждет: победа или поражение!

Основные возможности: