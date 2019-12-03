Design Review для Windows

Design Review 2018

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Autodesk Design Review - бесплатная программа, используемая для создания, просмотра и печати файлов DWF, DWG, DXF, PDF и растровых изображений (.bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal и пр.).

Приложение полностью интегрировано с ПО AutoCAD, Autodesk Inventor и Revit, и помогает легко обмениваться чертежами, моделями, картами и данными проектирования с членами команды, клиентами, консультантами, подрядчиками, партнерами и поставщиками.

Можно поделиться проектами, используя электронную почту, веб-сайты, интрасети и физические носители, такие как DVD-диски.

Ключевые особенности программы:

  • Просмотр и печать файлов формата DWG, DXF и DWF, PDF, а также растровых изображений (.bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal).
  • Публикация DWG документов в формате DWF.
  • Измерение объектов 2D и 3D чертежей, карт и моделей.
  • Возможность внесения аннотаций и комментариев.
  • Навигация по списку исправлений и просмотр дополнительной информации.
  • Изменение и сохранение комплекта подшивок.
  • Совместная работа над 2D и 3D проектами в цифровом формате, без использования оригинального ПО.
Design Review
Design Review
Design Review
Design Review
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР - 3D
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Отзывы о программе Design Review

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