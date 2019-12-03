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Design Review 2018
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Autodesk Design Review - бесплатная программа, используемая для создания, просмотра и печати файлов DWF, DWG, DXF, PDF и растровых изображений (.bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal и пр.).
Приложение полностью интегрировано с ПО AutoCAD, Autodesk Inventor и Revit, и помогает легко обмениваться чертежами, моделями, картами и данными проектирования с членами команды, клиентами, консультантами, подрядчиками, партнерами и поставщиками.
Можно поделиться проектами, используя электронную почту, веб-сайты, интрасети и физические носители, такие как DVD-диски.
Ключевые особенности программы:
- Просмотр и печать файлов формата DWG, DXF и DWF, PDF, а также растровых изображений (.bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal).
- Публикация DWG документов в формате DWF.
- Измерение объектов 2D и 3D чертежей, карт и моделей.
- Возможность внесения аннотаций и комментариев.
- Навигация по списку исправлений и просмотр дополнительной информации.
- Изменение и сохранение комплекта подшивок.
- Совместная работа над 2D и 3D проектами в цифровом формате, без использования оригинального ПО.
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