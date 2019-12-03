Autodesk Design Review - бесплатная программа, используемая для создания, просмотра и печати файлов DWF, DWG, DXF, PDF и растровых изображений (.bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal и пр.).

Приложение полностью интегрировано с ПО AutoCAD, Autodesk Inventor и Revit, и помогает легко обмениваться чертежами, моделями, картами и данными проектирования с членами команды, клиентами, консультантами, подрядчиками, партнерами и поставщиками.

Можно поделиться проектами, используя электронную почту, веб-сайты, интрасети и физические носители, такие как DVD-диски.

Ключевые особенности программы: