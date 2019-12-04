R-Photo - бесплатная утилита для восстановления фото и видео файлов. Программа поддерживает файловые системы Windows (FAT, exFAT, NTFS и даже ReFS) и восстанавливает фото и видео c внутренних и внешних HDD/SDD/NVME, флешек USB, карт памяти SD и других носителей. Также поддерживаются виртуальные диски, неповрежденные RAID и Windows Storage Spaces.

Программа может восстанавливать файлы удаленные вне Корзины или после ее очистки, утраченных в результате вирусной атаки, системного сбоя или сбоя питания компьютера, с неисправных дисков, а также с удаленных, поврежденных, форматированных дисков и даже с разделов с неподдерживаемой файловой системой

Приложение использует высокоэффективную технологию восстановления данных, которая позволяет восстанавливать удаленные и утраченные файлы как путем стандартного поиска фото и видео на файловых системных, так и при помощи дополнительного поиска по заданным файловым сигнатурам (поиск при сканировании файлов известных типов) на устройствах с сильно поврежденной или неизвестной файловой системой.

Ключевые особенности: