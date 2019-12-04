R-Photo для Windows

R-Photo 1.2 build 170927

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Описание R-Photo 1.2 build 170927Описание   Скачать R-Photo 1.2 build 170927СКАЧАТЬ (61,98 Мб) Скриншоты R-Photo 1.2 build 170927Скриншоты (3)   Статистика R-Photo 1.2 build 170927Статистика   Отзывы о R-Photo 1.2 build 170927Отзывы (0)  
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R-Photo - бесплатная утилита для восстановления фото и видео файлов. Программа поддерживает файловые системы Windows (FAT, exFAT, NTFS и даже ReFS) и восстанавливает фото и видео c внутренних и внешних HDD/SDD/NVME, флешек USB, карт памяти SD и других носителей. Также поддерживаются виртуальные диски, неповрежденные RAID и Windows Storage Spaces.

Программа может восстанавливать файлы удаленные вне Корзины или после ее очистки, утраченных в результате вирусной атаки, системного сбоя или сбоя питания компьютера, с неисправных дисков, а также с удаленных, поврежденных, форматированных дисков и даже с разделов с неподдерживаемой файловой системой

Приложение использует высокоэффективную технологию восстановления данных, которая позволяет восстанавливать удаленные и утраченные файлы как путем стандартного поиска фото и видео на файловых системных, так и при помощи дополнительного поиска по заданным файловым сигнатурам (поиск при сканировании файлов известных типов) на устройствах с сильно поврежденной или неизвестной файловой системой.

Ключевые особенности:

  • Поддерживаются все типы фото и видео файлов, в т.ч. цифровые фото формата raw и современные видео форматы.
  • Удобный и эффективный интерфейс.
  • Универсальный поиск и основанный на современных технологиях просмотрщик.
  • Все типы фото и видео файлов могут быть просмотрены даже если в системе не инсталлированы соответствующие кодеки.
  • Имеется шреддер, который полностью удаляет выбранные файлы.
  • Автоматические бесплатные обновления.
R-Photo
R-Photo
R-Photo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе R-Photo

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