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R-Photo 1.2 build 170927
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R-Photo - бесплатная утилита для восстановления фото и видео файлов. Программа поддерживает файловые системы Windows (FAT, exFAT, NTFS и даже ReFS) и восстанавливает фото и видео c внутренних и внешних HDD/SDD/NVME, флешек USB, карт памяти SD и других носителей. Также поддерживаются виртуальные диски, неповрежденные RAID и Windows Storage Spaces.
Программа может восстанавливать файлы удаленные вне Корзины или после ее очистки, утраченных в результате вирусной атаки, системного сбоя или сбоя питания компьютера, с неисправных дисков, а также с удаленных, поврежденных, форматированных дисков и даже с разделов с неподдерживаемой файловой системой
Приложение использует высокоэффективную технологию восстановления данных, которая позволяет восстанавливать удаленные и утраченные файлы как путем стандартного поиска фото и видео на файловых системных, так и при помощи дополнительного поиска по заданным файловым сигнатурам (поиск при сканировании файлов известных типов) на устройствах с сильно поврежденной или неизвестной файловой системой.
Ключевые особенности:
- Поддерживаются все типы фото и видео файлов, в т.ч. цифровые фото формата raw и современные видео форматы.
- Удобный и эффективный интерфейс.
- Универсальный поиск и основанный на современных технологиях просмотрщик.
- Все типы фото и видео файлов могут быть просмотрены даже если в системе не инсталлированы соответствующие кодеки.
- Имеется шреддер, который полностью удаляет выбранные файлы.
- Автоматические бесплатные обновления.
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