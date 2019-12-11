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Eusing Free Video Converter для Windows

Eusing Free Video Converter 2.0

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Описание Eusing Free Video Converter 2.0Описание   Скачать Eusing Free Video Converter 2.0СКАЧАТЬ (4,08 Мб) Скриншоты Eusing Free Video Converter 2.0Скриншоты (3)   Статистика Eusing Free Video Converter 2.0Статистика   Отзывы о Eusing Free Video Converter 2.0Отзывы (0)  
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Eusing Free Video Converter - бесплатная программа для конвертации видео в различные форматы. Приложение использует бесплатный кодек FFmpeg и поддерживает большинство популярных видеоформатов.

Имеются готовые пресеты для различных мультимедийных устройств, таких как iPad, iPod, iPhone, PSP, MP4-плеер, Android-смартфоны, Zune и т.д. Также присутствует возможность конвертировать видеофайлы в аудиоформаты, как например AC3, M4A, MP3, OGG, WAV или WMA. Поддерживается пакетная обработка файлов.

Основные возможности программы:

  • Одновременная конвертация нескольких разных файлов в один и тот же формат.
  • Преобразование видео между различными форматами.
  • Возможность конвертировать видео в аудио форматы.
  • Преобразование между аудио форматами.
  • Не требуются внешние кодеки.
  • Отображение приблизительного времени кодирования, оставшегося времени и скорости кодирования.
  • Возможность указать дополнительные параметры командной строки (для опытных пользователей).
  • Простота в использовании.
Eusing Free Video Converter
Eusing Free Video Converter
Eusing Free Video Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКонверторы
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