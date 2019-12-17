Компьютерные мониторы потребляют значительное количество энергии, и ее можно значительно сократить, просто выключив экран, когда в нем нет необходимости. Параметры электропитания в Windows имеют настройку отключения монитора через заданный интервал времени, когда ваш компьютер не используется. Это не слишком удобно, потому что экран может выключаться, когда вы что-то читаете. А если вы владелец ноутбука, то большинство подобных устройств не предлагают эту функцию.

Sordum Monitor Off - это утилита, позволяющая отключить монитор ПК или ноутбука одним щелчком мыши или нажатием комбинации клавиш клавиатуры. Программа также имеет некоторые дополнительные функции, такие как блокировка функции рабочей станции, блокировка клавиатуры, мыши и отключение звука при выключении экрана, автоматический запуск при старте Windows и пр.

При использовании таких устройств, как ноутбук, которые работают от аккумулятора, можно значительно увеличить срок службы батареи, просто выключив монитор, когда в этом нет необходимости, или при выполнении каких-либо фоновых задач, таких как сканирование на вирусы, прослушивание музыки или загрузка больших файлов.

В общем, использование Sordum Monitor Off может не только помочь защитить ваш компьютер, но и является лучшим способом сэкономить на счетах за электроэнергию.