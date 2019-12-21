CQtDeployer

Adobe AIR 32.0.0.116
Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать существующие веб-сервисы, написанные с использованием Flash, ActionScript,
DLL Export Viewer 1.65
DLL Export Viewer - утилита, которая отображает в виде списка информацию о всех экспортированных функциях и виртуальных адресах памяти для выбранного DLL
FreeReport 2.34
FreeReport - Компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов в одном флаконе. По возможностям примерно
ShellExView 2.01
ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет
Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2010
Microsoft Visual C++ Redistributable Package - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений,
FastReport VCL 5.3.1 для BDS 2005
FastReport - это набор компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов. FastReport написан на 100% Object