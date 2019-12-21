CQtDeployer для Windows

CQtDeployer 1.3.2

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Описание CQtDeployer 1.3.2Описание   Скачать CQtDeployer 1.3.2СКАЧАТЬ (24,49 Мб) Скриншоты CQtDeployer 1.3.2Скриншоты (3)   Статистика CQtDeployer 1.3.2Статистика   Отзывы о CQtDeployer 1.3.2Отзывы (0)  
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CQtDeployer - это приложение предназначена для извлечения всех зависимых библиотек исполняемого файла и создания сценария запуска для вашего приложения. Другими словами утилита для обеспечения переносимости qt С++/C программ.

Основные отличия этой программы:

  • Производительность - эта программа развертывает приложение в несколько раз быстрее (до 10 секунд)
  • Гибкость - это приложение имеет флаги, которые помогут вам настроить деплоинг под ваши нужды и нужды вашего проекта
  • Crossdeploy: приложение поддерживает Windows и дистрибутивы Linux, это означает, что вы можете использовать его не только для развертывания проекта для вашей платформы, но и для развертывания проекта в Linux для Windows и наоборот.
CQtDeployer
CQtDeployer
CQtDeployer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомпоненты, библиотеки - Средства разработки - Инсталляторы
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Отзывы о программе CQtDeployer

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