Тайны океана 1.2.0.2 для Android
Тайны океана — отличная реализация старой советской игры "Тайны океана" для Android, в которой необходимо помочь водолазам поднять подводные сокровища со дна океана,
Говорящий Том 2 5.3.5.16 для Android
Говорящий Том 2 – болтливый кот Том переехал в новую комфортабельную квартиру. Новая мебель, аксессуары, одежда сделали кота более презентабельным и важным. Он
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Акинатор может читать ваши мысли и отгадывать персонажей, которых вы задумали, задавая для этого разнообразные наводящие вопросы. Присутствует доска почета, Зал
Бомба вечеринок 2.2.1 для Android
Бомба вечеринок - сборник интересных игр для вечеринок, праздников, корпоративов и дней рождения с описаниями
Строительные машины 8.22.00.00 для Android
Строительные машины – обучающее приложение в игровой форме расскажет и покажет малышам многообразие строительной техники. Дети узнают, как и для чего используется
Deadly Car Racing 1.6 для Android
Гоночная аркада для мобильных устройств на базе Android, в которой ваш автомобиль на высокой скорости, несется по оживленной трассе. При этом необходимо стараться