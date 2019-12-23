Nimo TV для Android

Nimo TV 1.8.36 для Android

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Описание Nimo TV 1.8.36 для AndroidОписание   Скачать Nimo TV 1.8.36 для AndroidСКАЧАТЬ (51,43 Мб) Скриншоты Nimo TV 1.8.36 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Nimo TV 1.8.36 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nimo TV 1.8.36 для AndroidОтзывы (0)  
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Nimo TV - мобильная стриминговая платформа, которая позволяет миллионам игроков со всего мира играть, общаться и транслировать свои игры другим игрокам-единомышленникам. Используя высококачественную интерактивную технологию, аудитория может взаимодействовать со стримерами и получать доступ к эксклюзивным событиям и киберспортивным турнирам, а также доступ к лучшим стримерам со всех стран мира.

Присутствует возможность просматривать стримы лучших игроков в PUBG или Fortnite, узнать все о их методах ведения игры и стратегии.

Основные возможности:

  • Возможность общаться с игроками со всего мира.
  • Просмотр стримов ваших любимых видео игр: Mobile Legends, PUBG, Fortnite, AOV, League of Legends, FIFA, CS:GO, DOTA 2 и др.
  • Глобальная таблица ТОП-стримеров.
  • Просмотр киберспортивных турниров, онлайн-трансляций и пр.
  • Возможность самому транслировать свои собственные игры.
  • Возможность учиться у лучших игроков.
Nimo TV
Nimo TV
Nimo TV
Nimo TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Nimo TV

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