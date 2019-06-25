Akinator - расслабляющая игра, с помощью которой можно неплохо отдохнуть и весело провести время. Необходимо задумать настоящего или выдуманного персонажа, и Акинатор попытается его отгадать, задавая вам различные наводящие вопросы.

Попробуйте мыслить нестандартно, загадывая редких и давно забытых персонажей, которых не отыгрывали очень длительное время - вам могут достаться за это наиболее ценные Аки-призы. Самые лучшие игроки попадают в Зал славы. Ежедневно предлагается отгадывать 5 таинственных персонажей - за это можно выиграть дополнительные и необычные Аки-призы.

Также присутствует возможность открывать новые фоны и настраивать Акинатора в понравившемся стиле (джинн может превратиться в вампира, ковбоя, короля диско и т.д.), имеется 12 шляп и 13 вариантов наборов одежды.

Основные особенности: