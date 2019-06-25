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Akinator для Android

Akinator 7.0.7b для Android

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Описание Akinator 7.0.7b для AndroidОписание   Скачать Akinator 7.0.7b для AndroidСКАЧАТЬ (45,86 Мб) Скриншоты Akinator 7.0.7b для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Akinator 7.0.7b для AndroidСтатистика   Отзывы о Akinator 7.0.7b для AndroidОтзывы (0)  
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Akinator - расслабляющая игра, с помощью которой можно неплохо отдохнуть и весело провести время. Необходимо задумать настоящего или выдуманного персонажа, и Акинатор попытается его отгадать, задавая вам различные наводящие вопросы.

Попробуйте мыслить нестандартно, загадывая редких и давно забытых персонажей, которых не отыгрывали очень длительное время - вам могут достаться за это наиболее ценные Аки-призы. Самые лучшие игроки попадают в Зал славы. Ежедневно предлагается отгадывать 5 таинственных персонажей - за это можно выиграть дополнительные и необычные Аки-призы.

Также присутствует возможность открывать новые фоны и настраивать Акинатора в понравившемся стиле (джинн может превратиться в вампира, ковбоя, короля диско и т.д.), имеется 12 шляп и 13 вариантов наборов одежды.

Основные особенности:

  • Доска почета Аки-призов, где вы сможете насладиться своей коллекцией.
  • Зал славы.
  • Самые свежие суперпризы за получение черного, платинового и золотого Аки-призов.
  • Список ежедневных соревнований.
  • Добавьте в игру немного магии: предложите новые изображения или вопросы.
  • Настраивайте внешний вид джинна, меняя его одежду и шляпы.
  • Детский фильтр помогает защитить самых маленьких игроков от неприятных впечатлений.
  • Записывайте внутриигровое видео.
  • Мультиязычный интерфейс.
Akinator
Akinator
Akinator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Akinator

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