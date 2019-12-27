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Новогодний обратный отсчет для Android

Новогодний обратный отсчет 5.1.2 для Android

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Описание Новогодний обратный отсчет 5.1.2 для AndroidОписание   Скачать Новогодний обратный отсчет 5.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,49 Мб) Скриншоты Новогодний обратный отсчет 5.1.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Новогодний обратный отсчет 5.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новогодний обратный отсчет 5.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Новогодний обратный отсчет - приложение, которое ведет обратный отсчет времени до одного из самых любимых и желанных праздников - Нового года 2020. Программа представляет собой праздничные новогодние живые обои для рабочего стола с большим количеством красочных огней и фейерверков.

Присутствует автоматическое движение камеры вокруг цифр года (год можно менять в настройках программы) и сцены с праздничной иллюминацией и салютами. Можно выбрать ручной режим камеры, если необходимо изменить перспективу камеры.

Новогодний таймер обратного отсчета полностью настраивается - присутствует возможность отображать дни, дни и часы или вообще выключить его.

Премиум-версия предлагает эксклюзивные возможности:

  • Разнообразные тематические цвета на выбор.
  • Интерактивное изменение цвета (необходимо дважды тапнуть по главному экрану).
  • Эксклюзивный вид камеры.
  • Случайное изменение цвета через определенное время.
  • Заставка Daydream.
Новогодний обратный отсчет
Новогодний обратный отсчет
Новогодний обратный отсчет
Новогодний обратный отсчет
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПраздники - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Новогодний обратный отсчет

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