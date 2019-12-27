Новогодний обратный отсчет - приложение, которое ведет обратный отсчет времени до одного из самых любимых и желанных праздников - Нового года 2020. Программа представляет собой праздничные новогодние живые обои для рабочего стола с большим количеством красочных огней и фейерверков.

Присутствует автоматическое движение камеры вокруг цифр года (год можно менять в настройках программы) и сцены с праздничной иллюминацией и салютами. Можно выбрать ручной режим камеры, если необходимо изменить перспективу камеры.

Новогодний таймер обратного отсчета полностью настраивается - присутствует возможность отображать дни, дни и часы или вообще выключить его.

Премиум-версия предлагает эксклюзивные возможности: