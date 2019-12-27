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Новогодний фейерверк для Android

Новогодний фейерверк 5.2.2 для Android

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Описание Новогодний фейерверк 5.2.2 для AndroidОписание   Скачать Новогодний фейерверк 5.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,37 Мб) Скриншоты Новогодний фейерверк 5.2.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Новогодний фейерверк 5.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новогодний фейерверк 5.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Новогодний фейерверк - живые обои для Android, которые позволяют полностью погрузиться в праздничную новогоднюю атмосферу. Присутствует возможность включать/выключать звук, выбирать цвет, тип и количество фейерверков и наслаждайтесь великолепным ночным огненным шоу.

Тапнув по экрану можно изменить цвет фона для сцены. Также в настройках программы можно выбирать тип фейерверков и их цвет. Если ваше устройство недостаточно производительное, то присутствует возможность снизить разрешение, изменять производительность графики и пр.

Новогодний фейерверк
Новогодний фейерверк
Новогодний фейерверк
Новогодний фейерверк
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПраздники
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Отзывы о программе Новогодний фейерверк

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