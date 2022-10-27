Evil Halloween - праздничная тема для Halloween с новыми крутыми шрифтами и весёлыми эмоджи, которая в том числе изменяет стиль встроенной клавиатуры. Позволяет придать телефону стиль, сделать его ещё гламурнее. Для клавиуатуры доступно автозавершение слов, автоисправление, голосовой ввод, набор стикеров и многое другое.

Особенности Evil Halloween: