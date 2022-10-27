Evil Halloween для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.1228_10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Праздники
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,29 Мб
Evil Halloween скриншот № 1
Evil Halloween скриншот № 2
Evil Halloween скриншот № 3
Evil Halloween скриншот № 4

Evil Halloween - праздничная тема для Halloween с новыми крутыми шрифтами и весёлыми эмоджи, которая в том числе изменяет стиль встроенной клавиатуры. Позволяет придать телефону стиль, сделать его ещё гламурнее. Для клавиуатуры доступно автозавершение слов, автоисправление, голосовой ввод, набор стикеров и многое другое.

Особенности Evil Halloween:

  • Автозавершение слов.
  • Автоисправление.
  • Набор стикеров.
  • Голосовой ввод.
  • Копирование, вырезание и вставка прямо с клавиатуры.
  • Множество новых возможностей для более комфортного набора текста.
  • Множество бесплатных и безупречно стильных и модных HD обоев для украшения телефона.
  • Позволит настроить оформление, выбрав свои фотографии, HD обои, HD обои со смайлами, изображение блокировки приложений, изображение панели запуска.
  • Клавиатура совместима с большинством телефонов на Android, среди которых Samsung, Huawei, Honor, LG, HTC，OPPO, VIVO, Smartisan, XIAOMI, MEIZU, One Plus, Lenovo, Moto и др.
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