Evil Halloween для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.1228_10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Colorful Keyboard Theme Designer
|Категория:
|Праздники
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,29 Мб
Evil Halloween - праздничная тема для Halloween с новыми крутыми шрифтами и весёлыми эмоджи, которая в том числе изменяет стиль встроенной клавиатуры. Позволяет придать телефону стиль, сделать его ещё гламурнее. Для клавиуатуры доступно автозавершение слов, автоисправление, голосовой ввод, набор стикеров и многое другое.
Особенности Evil Halloween:
- Автозавершение слов.
- Автоисправление.
- Набор стикеров.
- Голосовой ввод.
- Копирование, вырезание и вставка прямо с клавиатуры.
- Множество новых возможностей для более комфортного набора текста.
- Множество бесплатных и безупречно стильных и модных HD обоев для украшения телефона.
- Позволит настроить оформление, выбрав свои фотографии, HD обои, HD обои со смайлами, изображение блокировки приложений, изображение панели запуска.
- Клавиатура совместима с большинством телефонов на Android, среди которых Samsung, Huawei, Honor, LG, HTC，OPPO, VIVO, Smartisan, XIAOMI, MEIZU, One Plus, Lenovo, Moto и др.
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