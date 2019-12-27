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Новый Год Обои HD для Android

Новый Год Обои HD 10.0 для Android

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Описание Новый Год Обои HD 10.0 для AndroidОписание   Скачать Новый Год Обои HD 10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (18 Мб) Скриншоты Новый Год Обои HD 10.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Новый Год Обои HD 10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новый Год Обои HD 10.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Новый Год Обои HD - отличное бесплатное Android-приложение, которого позволяет персонализировать свой рабочий стол при помощи новогодних HD обоев.

Присутствует поддержка масштабирования обоев, имеется возможность легко просматривать изображения и установить в качестве обоев для рабочего стола, делиться понравившимися обоями в социальных сетях и т.д. Приложение работает без подключения к сети интернет.

Особенности приложения:

  • Большое количество красочных обоев для рабочего стола.
  • Изображения в HD качестве.
  • Приложение работает без подключения к сети интернет.
  • Нет необходимости скачивать обои.
  • Возможность легко просматривать изображения и установить в качестве обоев для рабочего стола.
  • Поддержка масштабирования обоев.
  • Возможность поделиться понравившимися обоями в большинстве социальных сетей.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Оптимизировано для более чем 10665 Android-устройств.
  • Высокая скорость работы приложения.
  • Изменение обоев (фонов) всего за несколько минут.
Новый Год Обои HD
Новый Год Обои HD
Новый Год Обои HD
Новый Год Обои HD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПраздники
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Отзывы о программе Новый Год Обои HD

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