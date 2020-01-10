Crossbow Shooting - мобильная игра, в которой вы сможете потренироваться в стрельбе из арбалета. Стрельба ведется на дистанции от 20 до 50 метров. Для точного попадания в мишень, надо учитывать величину снижения стрелы, которая зависит от расстояния до мишени, и снос стрелы ветром. Силу и направление ветра можно определить по флагу.

В игре простое управление. Когда вы готовы к выстрелу кликните по экрану и наблюдайте за указателем вертикального и горизонтального угла прицеливания арбалета. В нужный момент кликните по экрану.

Траектория полета стрелы зависит от расстояния до мишени, направления и скорости ветра. За 10 выстрелов вы можете получить 100 очков. При наборе 95 очков и больше Вам будет доступна следующая дистанция.

При наборе 90 очков становится доступна бонус-игра, в которой необходимо сбить яблоко с головы человека. Дистанция до цели изменяется случайным образом. Количество выстрелов не ограничено. Игра заканчивается при первом промахе. При попадании в человека все очки бонус-игры обнуляются. Чем больше дистанция, с которой вы вошли в бонус-игру, тем больше очков вы получите за попадание в яблоко.