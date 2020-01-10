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Crossbow Shooting для Android

Crossbow Shooting 2.50 для Android

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Описание Crossbow Shooting 2.50 для AndroidОписание   Скачать Crossbow Shooting 2.50 для AndroidСКАЧАТЬ (14,12 Мб) Скриншоты Crossbow Shooting 2.50 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Crossbow Shooting 2.50 для AndroidСтатистика   Отзывы о Crossbow Shooting 2.50 для AndroidОтзывы (0)  
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Crossbow Shooting - мобильная игра, в которой вы сможете потренироваться в стрельбе из арбалета. Стрельба ведется на дистанции от 20 до 50 метров. Для точного попадания в мишень, надо учитывать величину снижения стрелы, которая зависит от расстояния до мишени, и снос стрелы ветром. Силу и направление ветра можно определить по флагу.

В игре простое управление. Когда вы готовы к выстрелу кликните по экрану и наблюдайте за указателем вертикального и горизонтального угла прицеливания арбалета. В нужный момент кликните по экрану.

Траектория полета стрелы зависит от расстояния до мишени, направления и скорости ветра. За 10 выстрелов вы можете получить 100 очков. При наборе 95 очков и больше Вам будет доступна следующая дистанция.

При наборе 90 очков становится доступна бонус-игра, в которой необходимо сбить яблоко с головы человека. Дистанция до цели изменяется случайным образом. Количество выстрелов не ограничено. Игра заканчивается при первом промахе. При попадании в человека все очки бонус-игры обнуляются. Чем больше дистанция, с которой вы вошли в бонус-игру, тем больше очков вы получите за попадание в яблоко.

Crossbow Shooting
Crossbow Shooting
Crossbow Shooting
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Crossbow Shooting

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