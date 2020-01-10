Crossbow Shooting

Электрошокер 1.2 для Android
Бесплатный и простой в эксплуатации симулятор электрошокера для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно неплохо разыграть ваших друзей. Благодаря
War Wings 4.6.34 для Android
Поднимайтесь в воздух, чтобы принять участие в жестоких воздушных боях Второй мировой! Оснащайте самолет по своему вкусу, забирайтесь в кабину и готовьтесь к боевому
Cherry Slot Machine 1.9.3 для Android
Cherry Slot Machine - классический однорукий бандит. Делайте ставку и дергайте ручку (жмите кнопку). Дальше все зависит от удачи. Таблица верху наглядно показывает
Nuclear Submarine inc 25 для Android
Реалистичный симулятор атомной подводной лодки для Андроид, позволяющий хоть и немного, но прочуствовать все тяготы службы подводника. Игрока ожидают погружения и
Football Penalty 1.93 для Android
Бесплатное Android-приложение, в котором игрок по очереди выступает в качестве нападающего и вратаря, тренируясь пробивать (и отражать) пенальти. Можно выбрать
Стрельба из пистолета в мишень 3.6 для Android
Бесплатный симулятор стрельбы из пистолета Beretta, с помощью которого можно освоить основные принципы прицеливания как из различных типов оружия оснащенного