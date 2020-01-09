MediRecord для Windows

MediRecord 1.0

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Описание MediRecord 1.0Описание   Скачать MediRecord 1.0СКАЧАТЬ (33,9 Мб) Скриншоты MediRecord 1.0Скриншоты (1)   Статистика MediRecord 1.0Статистика   Отзывы о MediRecord 1.0Отзывы (0)  
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Программа MediRecord предназначена для ведения видеозаписи и фотосъемки во время проведения операций с использованием эндоскопического оборудования. Приложение ориентировано на медицинские учреждения для фиксации процессов хирургических операций.

Основные возможности:

  • Учет пациентов с привязкой файлов.
  • Быстрый старт. Видеофиксация без добавления пациента.
  • Одновременная видеозапись и фотосъемка.
  • Поддержка различных форматов (png, bmp, jpg и пр.).
  • Поддержка USB камер и IP камер.
  • Многоязычный интерфейс (английский, русский).
  • Встроенный просмотр для фотографий и видео.
MediRecord
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыВидео захват - Медицина
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Отзывы о программе MediRecord

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