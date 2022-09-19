Stellar Data Recovery имеет интуитивно понятный и простой в использовании пользовательский интерфейс, который поможет вам быстро восстановить данные с ПК, ноутбуков и поддерживаемых устройств хранения данных под управлением Windows. Программа будет полезна в различных ситуациях, таких как случайное удаление, ошибки файловой системы, повреждение диска, форматирование диска, системный сбой, диск не распознается, вирусное заражение и т.д.

Программа также позволяет восстанавливать данные с зашифрованных BitLocker устройств хранения. Она тщательно сканирует пострадавшие носители на наличие следов потерянных и удаленных данных, чтобы максимально ускорить процесс восстановления данных. Если первоначальное быстрое сканирование не дает желаемых результатов, автоматически включается более полная функция глубокого сканирования для восстановления каждого бита данных. Более того, вы можете настроить метод поиска и сканирования, чтобы восстановить только определенный тип файлов с помощью "Быстрого" или "Глубокого" сканирования.

Позволяет восстановить более 300 форматов файлов, включая документы, электронные письма, фотографии, видео и т.д. с широкого спектра носителей информации, таких как HDD, SSD, SD-карты и флэш-накопители. Прежде чем сохранить восстановленные файлы, вы можете просмотреть их одним щелчком мыши. Кроме того, программа восстанавливает потерянные файлы, сохраняя оригинальную структуру данных.

Особенности Stellar Data Recovery: