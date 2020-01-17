Bazatom для Windows

Bazatom 1.0.0.12

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Описание Bazatom 1.0.0.12Описание   Скачать Bazatom 1.0.0.12СКАЧАТЬ (38 Кб) Скриншоты Bazatom 1.0.0.12Скриншоты (1)   Статистика Bazatom 1.0.0.12Статистика   Отзывы о Bazatom 1.0.0.12Отзывы (0)  
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Bazatom - программа предназначена для хранения и ведения базы данных ваших контактов. Содержит множество именованных полей, а также поля для произвольных данных. База хранится в зашифрованном виде. Текущий пароль для предустановленного образца базы указан на странице описания программы на сайте автора.

Помимо стандартных сервисов хранения (редактирование, поиск и т.д.) программа содержит оригинальную функцию подсчета общей энергии (уровня) ваших отношений с людьми. Основано на теории, изложенной по ссылке в описании программы. Функция дополнительная, можно ее не использовать, если не хотите. В остальном просто - удобная программа для хранения базы.

Bazatom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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