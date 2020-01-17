Bazatom - программа предназначена для хранения и ведения базы данных ваших контактов. Содержит множество именованных полей, а также поля для произвольных данных. База хранится в зашифрованном виде. Текущий пароль для предустановленного образца базы указан на странице описания программы на сайте автора.

Помимо стандартных сервисов хранения (редактирование, поиск и т.д.) программа содержит оригинальную функцию подсчета общей энергии (уровня) ваших отношений с людьми. Основано на теории, изложенной по ссылке в описании программы. Функция дополнительная, можно ее не использовать, если не хотите. В остальном просто - удобная программа для хранения базы.