Simple Sticky Notes 4.8
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея
Напоминалка TiMemory 1.1.2.4 beta
Бесплатная программа, которая представляет собой простую в использовании напоминалку, позволяющую настраивать напоминания по расписанию с частотой от 1 минуты до 1
Стикеры 2.3.1
Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры
BIRTHDAY! millennium 4.12
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует расчет переходящих праздников, определяемых относительно Пасхи,
Rainlendar Lite 2.15.2
Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью программы можно легко и удобно планировать различные события и составлять
Atomic Alarm Clock 6.3
Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность