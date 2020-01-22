Macrorit Partition Extender - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару кликов изменять размер раздела на жестком диске, используя для этого неразмеченное дисковое пространство других разделов. Программа может автоматически уменьшить соседний раздел и распределить неиспользуемое место на диске.

В версиях Pro и Server для опытных пользователей предусмотрена возможность безопасного отката изменений, запуска утилиты с загрузочного устройства и поддержка серверных операционных систем.

Также имеется портативная версия программы, которую можно запускать с любого USB носителя.

Ключевые особенности: