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Macrorit Partition Extender для Windows

Macrorit Partition Extender 1.4.3

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Описание Macrorit Partition Extender 1.4.3Описание   Скачать Macrorit Partition Extender 1.4.3СКАЧАТЬ (9 Мб) Скриншоты Macrorit Partition Extender 1.4.3Скриншоты (1)   Статистика Macrorit Partition Extender 1.4.3Статистика   Отзывы о Macrorit Partition Extender 1.4.3Отзывы (0)  
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Macrorit Partition Extender - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару кликов изменять размер раздела на жестком диске, используя для этого неразмеченное дисковое пространство других разделов. Программа может автоматически уменьшить соседний раздел и распределить неиспользуемое место на диске.

В версиях Pro и Server для опытных пользователей предусмотрена возможность безопасного отката изменений, запуска утилиты с загрузочного устройства и поддержка серверных операционных систем.

Также имеется портативная версия программы, которую можно запускать с любого USB носителя.

Ключевые особенности:

  • Увеличение объема разделов.
  • Уменьшение объёма разделов.
  • Объединение нераспределённого пространства.
  • Возможность максимально расширить раздел в один клик.
Macrorit Partition Extender
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыHDD утилиты
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