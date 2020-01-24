Удаление дубликатов файлов ХиКи

Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
AllDup 4.4.14
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Multi Text Finder 1.0
Multi Text Finder - небольшая утилита, которая поможет нужные документы по заданным словам. Предлагает множественный поиск текста в документах
WizTree 3.31
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
FileSearchy 1.43
FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по