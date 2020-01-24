Удаление дубликатов файлов ХиКи - небольшая и простая в применении программа, которая позволяет быстро и легко удалить дубликаты файлов. Приложение анализирует содержимое файла и удаляет одинаковые файлы даже с разными именами.

Пользоваться программой очень просто - достаточно указать ей папку для поиска. После занесения одинаковых файлов в список можно нажать кнопку "Обработать" для удаления или перемещения отмеченных файлов.

Утилита может интегрироваться в меню проводника и вызываться из контекстного меню папок. Присутствует возможность указывать сразу несколько папок для обработки.

Ключевые особенности: