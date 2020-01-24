Программы для Windows » Диски и файлы » Поиск файлов » Удаление дубликатов файлов ХиКи для Windows
Удаление дубликатов файлов ХиКи для Windows

Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5Описание   Скачать Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5СКАЧАТЬ (2,08 Мб) Скриншоты Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5Скриншоты (1)   Статистика Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5Статистика   Отзывы о Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Удаление дубликатов файлов ХиКи - небольшая и простая в применении программа, которая позволяет быстро и легко удалить дубликаты файлов. Приложение анализирует содержимое файла и удаляет одинаковые файлы даже с разными именами.

Пользоваться программой очень просто - достаточно указать ей папку для поиска. После занесения одинаковых файлов в список можно нажать кнопку "Обработать" для удаления или перемещения отмеченных файлов.

Утилита может интегрироваться в меню проводника и вызываться из контекстного меню папок. Присутствует возможность указывать сразу несколько папок для обработки.

Ключевые особенности:

  • Быстрое удаление дубликатов файлов.
  • Интеграция в меню Проводника.
  • Возможность указывать сразу несколько папок для обработки.
  • Анализ файлов происходит по содержимому.
  • Список найденных дубликатов можно сохранить, чтобы загрузить в любой момент.
  • Возможность задать приоритетную для сохранения файлов папку, при расстановке галочек на удаление.
  • Поиск файлов любого типа (графика, музыка, видео, документы).
  • Возможность указывать не только папку но и просто текстовый шаблон для сохранения файлов.
Удаление дубликатов файлов ХиКи
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

Everything 1.4.1.935

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

AllDup 4.4.14

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

Multi Text Finder 1.0

Multi Text Finder - небольшая утилита, которая поможет нужные документы по заданным словам. Предлагает множественный поиск текста в документах

WizTree 3.31

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

FileSearchy 1.43

FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере

DupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по

скачать Adguard

Отзывы о программе Удаление дубликатов файлов ХиКи

Admin

Отзывов о программе Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 