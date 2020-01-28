Videomass для Windows

Videomass 2.0.0

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Описание Videomass 2.0.0Описание   Скачать Videomass 2.0.0СКАЧАТЬ (47,34 Мб) Скриншоты Videomass 2.0.0Скриншоты (5)   Статистика Videomass 2.0.0Статистика   Отзывы о Videomass 2.0.0Отзывы (0)  
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Videomass - простой в использовании мультимедийный конвертер, основанный на FFmpeg, с помощью которого можно преобразовывать аудио и видео в различные форматы.

Особенности приложения:

  • Кроссплатформенность (работает с Linux, MacOs, Windows, FreeBsd).
  • Пакетная обработка.
  • Полностью настраиваемые профили.
  • Возможность создавать новые пресеты и профили с нуля.
  • Поддержка всех форматов и кодеков, доступных с помощью FFmpeg.
  • Отображение информации от анализатора потоков.
  • Предварительный просмотр видео фильтров в реальном времени.
  • Три режима нормализации звука: Peak, RMS и EBU R128.
  • Индикация аудио-дорожек из видео, выбранного для применения нормализации.
  • Настройка длительности фрагментов для импортируемых файлов, фильтров, экспорта и тестов.
  • Возможность скачать несколько роликов с Youtube с вашими настройками.
  • Просмотр видеоинформации без загрузки.
  • Возможность загрузки видео с помощью "кода форматирования".
  • Управление журналами.
Videomass
Videomass
Videomass
Videomass
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Videomass

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