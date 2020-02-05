Clear Disk Info для Windows

Clear Disk Info 1.5.0.0

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Описание Clear Disk Info 1.5.0.0Описание   Скачать Clear Disk Info 1.5.0.0СКАЧАТЬ (625 Кб) Скриншоты Clear Disk Info 1.5.0.0Скриншоты (1)   Статистика Clear Disk Info 1.5.0.0Статистика   Отзывы о Clear Disk Info 1.5.0.0Отзывы (0)  
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Clear Disk Info - диагностическая утилита для жестких дисков, которая отображает детальную информацию о выбранном диске, в том числе S.M.A.R.T. Программа поддерживает жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), а также новейшие SSD NVMe.

Clear Disk Info отображает только действительное значение в одном столбце, идеальное значение в следующем, а также описание этого атрибута. Таким образом, пользователю больше не нужно выходить гуглить в Интернете что обозначает то или иное значение.

Приложение может отображать информацию о накопителях, подключенных через USB-порты. Clear Disk Info полностью портативна и автономна.

Clear Disk Info
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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