Clear Disk Info - диагностическая утилита для жестких дисков, которая отображает детальную информацию о выбранном диске, в том числе S.M.A.R.T. Программа поддерживает жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), а также новейшие SSD NVMe.

Clear Disk Info отображает только действительное значение в одном столбце, идеальное значение в следующем, а также описание этого атрибута. Таким образом, пользователю больше не нужно выходить гуглить в Интернете что обозначает то или иное значение.

Приложение может отображать информацию о накопителях, подключенных через USB-порты. Clear Disk Info полностью портативна и автономна.