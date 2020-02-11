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File Extension Fixer для Windows

File Extension Fixer 2.2.0.0

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Описание File Extension Fixer 2.2.0.0Описание   Скачать File Extension Fixer 2.2.0.0СКАЧАТЬ (560 Кб) Скриншоты File Extension Fixer 2.2.0.0Скриншоты (1)   Статистика File Extension Fixer 2.2.0.0Статистика   Отзывы о File Extension Fixer 2.2.0.0Отзывы (0)  
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File Extension Fixer - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, которая восстанавливает ассоциации исполняемых файлов и запускает приложения, даже если эти расширения повреждены.

Поддерживаемые расширения: .exe, .msi, .reg, .bat, .cmd, .com и .vbs. С помощью этого инструмента вы сможете исправить эти расширения и запустить любое приложение, даже если было удалено расширение .exe. Инструмент также предоставляет несколько опций, которые помогут быть полезны в случае заражения ПК вредоносным ПО.

File Extension Fixer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе File Extension Fixer

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