File Extension Fixer - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, которая восстанавливает ассоциации исполняемых файлов и запускает приложения, даже если эти расширения повреждены.

Поддерживаемые расширения: .exe, .msi, .reg, .bat, .cmd, .com и .vbs. С помощью этого инструмента вы сможете исправить эти расширения и запустить любое приложение, даже если было удалено расширение .exe. Инструмент также предоставляет несколько опций, которые помогут быть полезны в случае заражения ПК вредоносным ПО.