Pure APK Install для Windows

Pure APK Install 1.4.0583

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Описание Pure APK Install 1.4.0583Описание   Скачать Pure APK Install 1.4.0583СКАЧАТЬ (8,05 Мб) Скриншоты Pure APK Install 1.4.0583Скриншоты (3)   Статистика Pure APK Install 1.4.0583Статистика   Отзывы о Pure APK Install 1.4.0583Отзывы (0)  
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Pure APK Install - простая в использовании программа, с помощью которого можно быстро и легко установить .apk и .xapk игры и приложения с ПК на Android телефон или планшет.

Приложение может быть полезно в том случае, если интересующая вас программа отсутствует в Play Маркет или вобще недоступна в вашей стране, а также при необходимости установить определённую версию ПО или мобильной игры.

Пользоваться программой очень просто - достаточно подключить Android-смартфон или планшет к ПК с помощью кабеля, разрешить на мобильном устройстве отладку по USB, а затем выбрать устанавливаемый .apk или .xapk файл. Также можно указать путь установки приложения - во внутреннюю память устройства, на карту памяти или задать автоматический выбор инсталляции.

Pure APK Install
Pure APK Install
Pure APK Install
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Pure APK Install

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