Pure APK Install - простая в использовании программа, с помощью которого можно быстро и легко установить .apk и .xapk игры и приложения с ПК на Android телефон или планшет.

Приложение может быть полезно в том случае, если интересующая вас программа отсутствует в Play Маркет или вобще недоступна в вашей стране, а также при необходимости установить определённую версию ПО или мобильной игры.

Пользоваться программой очень просто - достаточно подключить Android-смартфон или планшет к ПК с помощью кабеля, разрешить на мобильном устройстве отладку по USB, а затем выбрать устанавливаемый .apk или .xapk файл. Также можно указать путь установки приложения - во внутреннюю память устройства, на карту памяти или задать автоматический выбор инсталляции.