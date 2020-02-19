Zillya! Internet Security&Scanner

ESET NOD32 Mobile Security 3.9.21.0 для Android ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и просмотра, надежно защищает Sim-карту, включает модуль Антивор, Zoner AntiVirus Free 1.13.5 для Android Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве, 360 Security Lite 1.3.6 для Android 360 Security Lite - облегченная версия эффективного инструмента для защиты мобильных Android-устройств от различных вирусов и вредоносных программ

Avast Mobile Security & Antivirus 6.18.1 для Android Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит CM Security 4.0.2 для Android CM Security – антивирус с возможностью блокировки приложений и очистки смартфона от неиспользуемых файлов. Быстрое сканирование, небольшой размер, поиск смартфона xCore Antivirus 2.1 для Android xCore Antivirus - надежная защита устройств под управлением Android от вредоносного ПО, вирусов и шпионских программ. Приложение осуществляет проверку наличия