Zillya! Internet Security&Scanner для Android

Zillya! Internet Security&Scanner 3.4.17 для Android

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Описание Zillya! Internet Security&Scanner 3.4.17 для AndroidОписание   Скачать Zillya! Internet Security&Scanner 3.4.17 для AndroidСКАЧАТЬ (6,97 Мб) Скриншоты Zillya! Internet Security&Scanner 3.4.17 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Zillya! Internet Security&Scanner 3.4.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zillya! Internet Security&Scanner 3.4.17 для AndroidОтзывы (0)  
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Zillya! Internet Security&Scanner - мощный антивирусный продукт для мобильных устройств на базе OS Android. Особенностью антивируса является расширенный функционал средств защиты устройства от киберугроз и возможность профессиональной настройки системы безопасности.

Дополнительно содержит модули оптимизации и ускорения работы системы, а также включает инструменты контроля и защиты важной конфиденциальной информации, как например Антивор, WEB-фильтр и Родительский контроль.

Ключевые особенности:

  • Расширенная защита для пользователей Android устройств.
  • Новые возможности защиты информации.
  • Новые мощные модули, призванные существенно расширить возможности создания системы кибербезопасности устройств и предоставить владельцу инструменты контроля и защиты важной конфиденциальной информации.
  • Антивирус для комплексной защиты от киберугроз.
  • Встроенный оптимизатор.
  • Ускорение работы системы и увеличение времени работы батареи.
  • Блокирование доступа к опасным сайтам.
  • Антивор.
  • Родительский контроль.
Zillya! Internet Security&Scanner
Zillya! Internet Security&Scanner
Zillya! Internet Security&Scanner
Zillya! Internet Security&Scanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Zillya! Internet Security&Scanner

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