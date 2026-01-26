JOPDF для Windows

JOPDF – приложение для просмотра, редактирования и создания PDF-документов, позволяет открывать файлы различных размеров, быстро переключаться между документами во вкладках и выполнять основные операции без сложной настройки. В программе реализованы инструменты для работы с текстом, объектами и графическими элементами, а также средства комментирования и пометок. Дополнительно поддерживается защита документов с помощью шифрования и ограничений на доступ, что позволяет контролировать просмотр и редактирование информации.

JOPDF стабильно работает при одновременном открытии нескольких файлов, обеспечивает плавное переключение режимов и корректное отображение страниц. Набор функций ориентирован на практическое применение без избыточных возможностей, что делает программу удобной для регулярного использования в офисе, дома или в учебной среде.

Список основных возможностей JOPDF:

  • Обеспечивает просмотр PDF-файлов с масштабированием, прокруткой и навигацией по страницам.
  • Работает с несколькими документами одновременно во вкладках.
  • Предоставляет инструменты рисования для выделения и пояснений.
  • Редактирование текста, изменение форматирования и выравнивания.
  • Добавление и редактирование графических объектов, фигур и элементов разметки.
  • Создание новых PDF-документов с нуля.
  • Добавление аннотаций, комментариев и пометок.
  • Шифрование файлов и установка ограничений на просмотр и редактирование.
  • Стабильная работа с документами разных размеров и структур.
