JOPDF – приложение для просмотра, редактирования и создания PDF-документов, позволяет открывать файлы различных размеров, быстро переключаться между документами во вкладках и выполнять основные операции без сложной настройки. В программе реализованы инструменты для работы с текстом, объектами и графическими элементами, а также средства комментирования и пометок. Дополнительно поддерживается защита документов с помощью шифрования и ограничений на доступ, что позволяет контролировать просмотр и редактирование информации.

JOPDF стабильно работает при одновременном открытии нескольких файлов, обеспечивает плавное переключение режимов и корректное отображение страниц. Набор функций ориентирован на практическое применение без избыточных возможностей, что делает программу удобной для регулярного использования в офисе, дома или в учебной среде.

Список основных возможностей JOPDF: