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Калькулятор веса металла для Android

Калькулятор веса металла 3.1 для Android

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Описание Калькулятор веса металла 3.1 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор веса металла 3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (1,98 Мб) Скриншоты Калькулятор веса металла 3.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Калькулятор веса металла 3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор веса металла 3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Калькулятор веса металла - удобный и практичный мобильный калькулятор, который позволяет легко рассчитать приблизительную массу и длину труб круглых и профильных, уголка, швеллера, балки, листа произвольных размеров из различных материалов.

В программе присутствует стандартный сортамент металлопроката (уголок, профильная труба, двутавр, швеллер, арматура).

Калькулятор веса металла
Калькулятор веса металла
Калькулятор веса металла
Калькулятор веса металла
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Калькулятор веса металла

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