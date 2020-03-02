MobileFileSearch

Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
AllDup 4.4.16
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.2
Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов
WizTree 3.32
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
SearchMyFiles 3.06
SearchMyFiles - неплохая альтернатива стандартному средству Windows "Поиск файлов и папок". Программа позволяет легко искать файлы в Вашей системе по таким