MobileFileSearch - это инструмент для Windows, позволяющий осуществлять поиск файлов на мобильном устройстве (смартфоне или планшете), подключенному к USB-порту компьютера, с помощью протокола Media Transfer Protocol (MTP). Можно искать файлы по размеру, времени создания/редактирования или по имени.

Найденные файлы можно удалить, скопировать в папку на компьютере или экспортировать список файлов в формат CSV, HTML, XML, JSON.

Кроме этого утилита позволяет активировать поиск из командной строки и затем экспортировать результат в файл или скопировать найденные файлы в нужную папку на компьютере.