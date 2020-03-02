MobileFileSearch для Windows

MobileFileSearch 1.10

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Описание MobileFileSearch 1.10Описание   Скачать MobileFileSearch 1.10СКАЧАТЬ (72 Кб) Скриншоты MobileFileSearch 1.10Скриншоты (1)   Статистика MobileFileSearch 1.10Статистика   Отзывы о MobileFileSearch 1.10Отзывы (0)  
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MobileFileSearch - это инструмент для Windows, позволяющий осуществлять поиск файлов на мобильном устройстве (смартфоне или планшете), подключенному к USB-порту компьютера, с помощью протокола Media Transfer Protocol (MTP). Можно искать файлы по размеру, времени создания/редактирования или по имени.

Найденные файлы можно удалить, скопировать в папку на компьютере или экспортировать список файлов в формат CSV, HTML, XML, JSON.

Кроме этого утилита позволяет активировать поиск из командной строки и затем экспортировать результат в файл или скопировать найденные файлы в нужную папку на компьютере.

MobileFileSearch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе MobileFileSearch

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