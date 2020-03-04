SoundPackager - инструмент для индивидуальной настройки звуковой схемы Windows. Если вдруг вам надоело слышать стандартные звуки вашей операционной системы, то данная утилита поможет вам относительно быстро и легко изменить звуки по умолчанию с помощью высококачественных аудио пакетов.

Программа поставляется с предустановленными звуковыми пакетами премиум-класса, которые можно активировать одним щелчком мыши. Редактор звуковых пакетов позволяет настраивать звуковые события, присутствует возможность микшировать и сопоставлять звуки из разных звуковых пакетов. Пользовательские звуковые пакеты можно сохранить для быстрого доступа к ним.

Основные характеристики программы: