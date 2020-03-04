SoundPackager для Windows

SoundPackager 10.0

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Описание SoundPackager 10.0Описание   Скачать SoundPackager 10.0СКАЧАТЬ (50,86 Мб) Скриншоты SoundPackager 10.0Скриншоты (3)   Статистика SoundPackager 10.0Статистика   Отзывы о SoundPackager 10.0Отзывы (0)  
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SoundPackager - инструмент для индивидуальной настройки звуковой схемы Windows. Если вдруг вам надоело слышать стандартные звуки вашей операционной системы, то данная утилита поможет вам относительно быстро и легко изменить звуки по умолчанию с помощью высококачественных аудио пакетов.

Программа поставляется с предустановленными звуковыми пакетами премиум-класса, которые можно активировать одним щелчком мыши. Редактор звуковых пакетов позволяет настраивать звуковые события, присутствует возможность микшировать и сопоставлять звуки из разных звуковых пакетов. Пользовательские звуковые пакеты можно сохранить для быстрого доступа к ним.

Основные характеристики программы:

  • Звуковые пакеты премиум-класса для индивидуальной настройки звуковой схемы Windows.
  • Создание и редактирование любого звукового пакета.
  • Облачный доступ к тысячам различных звуков.
  • Предварительное прослушивание звуков с помощью редактора пакетов.
SoundPackager
SoundPackager
SoundPackager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 4.99$
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе SoundPackager

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