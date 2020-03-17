Gecata - простая и надежная программа для записи игр, которая позволяет в два счета захватывать экран монитора, а также добавлять звук с микрофона и видео с веб-камеры. Благодаря данному приложению можно сохранить самые эффектные моменты своей игровой жизни и поделиться ими с геймерами со всего мира.

Программа поддерживает всевозможные игры – от Minecraft до Battlefield 4, от Fortnite до World of Warcraft. Присутствует возможность использовать горячие клавиши, чтобы контролировать процесс во время игры, наложить на запись игры видео с веб-камеры, записывать звуковые эффекты, музыку и игровые диалоги.

Ключевые особенности программы: