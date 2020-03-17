Gecata для Windows

Gecata 5.8.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Gecata 5.8.0Описание   Скачать Gecata 5.8.0СКАЧАТЬ (42,53 Мб) Скриншоты Gecata 5.8.0Скриншоты (6)   Статистика Gecata 5.8.0Статистика   Отзывы о Gecata 5.8.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gecata - простая и надежная программа для записи игр, которая позволяет в два счета захватывать экран монитора, а также добавлять звук с микрофона и видео с веб-камеры. Благодаря данному приложению можно сохранить самые эффектные моменты своей игровой жизни и поделиться ими с геймерами со всего мира.

Программа поддерживает всевозможные игры – от Minecraft до Battlefield 4, от Fortnite до World of Warcraft. Присутствует возможность использовать горячие клавиши, чтобы контролировать процесс во время игры, наложить на запись игры видео с веб-камеры, записывать звуковые эффекты, музыку и игровые диалоги.

Ключевые особенности программы:

  • Раздельная запись звука возможность и редактировать запись с микрофона отдельно от игрового звука.
  • Возможность записывать геймплей в формате 4K и с частотой до 120 FPS.
  • Настраиваемый оверлей, чтобы следить в реальном времени за частотой и скоростью записи, а также за размером итогового файла и оставшимся местом на диске.
  • Игровой режим - программа автоматически начнет запись после запуска игры.
  • Аппаратное ускорение NVIDIA NVENC и Intel HD Graphics, которая позволяет увеличить скорость записи до 400%.
  • Возможность сохранять качественные скриншоты одним нажатием клавиши.
  • Большой выбор поддерживаемых игр.
Gecata
Gecata
Gecata
Gecata
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 920 руб.
Ограничение в работе программымаксимум 10 минут непрерывной записи, водяной знак на экспортируемых видео
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

Bandicam 4.5.5.1632

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со

oCam Screen Recorder 495.0

oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и

MyCam 2.5

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

AVS Video Recorder 2.6.1.94

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

скачать Adguard

Отзывы о программе Gecata

Admin

Отзывов о программе Gecata 5.8.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 