VDocApp Документооборот

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5 Программный продукт VDoc предназначен для коллективной работы с документами в разных форматах с сохранением истории изменений, централизованным хранением данных с возможностью удобного резервного копирования информации и разнесение её по разным накопителям и серверам. Возможности программы: Поддержка разных языков. Информацию в базу данных Вы можете вносить на различных языках, а так же выбрать нужную Вам локализацию. Если нужной Вам локализации нет и вам она реально нужна, разработчик бесплатно реализует нужный перевод.

Динамически подгружаемое дерево. Каким бы разветвленным ни было дерево, сколько бы элементов оно не хранило, Vdoc с максимальной скоростью Вам покажет информацию по ветвям в дереве.

Большой объем данных. В VDoc без проблем могут храниться десятки, если не сотни терабайтов информации, лишь бы было место на серверах ))). При хранении больших объемов информации VDoc все так же продолжает быстро работать.

Ограничение прав доступа к узлам. Разветвленная система ограничения прав доступа, позволяет ограничить доступ к ветвям для пользователей.

Вирусы и другие вредоносные программы не смогут уничтожить Ваши данные, т.к. не смогут получить доступа к ним.

Пользователи не могут уничтожить, удалить или повредить данные, потому что в системе VDoc, информация физически не удаляется, а файлы просто помечаются на удаление, но при этом сохраняются в системе на всегда. И к тому же, все изменения сделанные пользователями логируются и сохраняются.

VDoc предназначен для коллективной работы. Если пользователь берет файл в работу, другие участники процесса уведомляются об этом (они видят пользователя, взявшего в работу файл, а так же дату и время начала работы).