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VDocApp Документооборот для Windows

VDocApp Документооборот 2.3.15

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Описание VDocApp Документооборот 2.3.15Описание   Скачать VDocApp Документооборот 2.3.15СКАЧАТЬ (8,8 Мб) Скриншоты VDocApp Документооборот 2.3.15Скриншоты (2)   Статистика VDocApp Документооборот 2.3.15Статистика   Отзывы о VDocApp Документооборот 2.3.15Отзывы (0)  
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Программный продукт VDoc предназначен для коллективной работы с документами в разных форматах с сохранением истории изменений, централизованным хранением данных с возможностью удобного резервного копирования информации и разнесение её по разным накопителям и серверам.

Возможности программы:

  • Поддержка разных языков. Информацию в базу данных Вы можете вносить на различных языках, а так же выбрать нужную Вам локализацию. Если нужной Вам локализации нет и вам она реально нужна, разработчик бесплатно реализует нужный перевод.
  • Динамически подгружаемое дерево. Каким бы разветвленным ни было дерево, сколько бы элементов оно не хранило, Vdoc с максимальной скоростью Вам покажет информацию по ветвям в дереве.
  • Большой объем данных. В VDoc без проблем могут храниться десятки, если не сотни терабайтов информации, лишь бы было место на серверах ))). При хранении больших объемов информации VDoc все так же продолжает быстро работать.
  • Ограничение прав доступа к узлам. Разветвленная система ограничения прав доступа, позволяет ограничить доступ к ветвям для пользователей.
  • Вирусы и другие вредоносные программы не смогут уничтожить Ваши данные, т.к. не смогут получить доступа к ним.
  • Пользователи не могут уничтожить, удалить или повредить данные, потому что в системе VDoc, информация физически не удаляется, а файлы просто помечаются на удаление, но при этом сохраняются в системе на всегда. И к тому же, все изменения сделанные пользователями логируются и сохраняются.
  • VDoc предназначен для коллективной работы. Если пользователь берет файл в работу, другие участники процесса уведомляются об этом (они видят пользователя, взявшего в работу файл, а так же дату и время начала работы).
VDocApp Документооборот
VDocApp Документооборот
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 45$
Ограничение в работе программыКоличество одновременных подключений. 1 подключение - бесплатно.
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы
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Отзывы о программе VDocApp Документооборот

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