StaxRip для Windows

StaxRip 2.0.8.0

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Описание StaxRip 2.0.8.0Описание   Скачать StaxRip 2.0.8.0СКАЧАТЬ (195,32 Мб) Скриншоты StaxRip 2.0.8.0Скриншоты (6)   Статистика StaxRip 2.0.8.0Статистика   Отзывы о StaxRip 2.0.8.0Отзывы (0)  
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StaxRip - инструмент для кодирования видео "все-в-одном", который предназначенный для преобразования Blu-ray/DVD/DVB и других видеоформатов в DivX, XviD, x265, H.264. Поддерживает различные видеформаты (XviD, x264/H264/AVC, x265/H265/HEVC, VP9, AVI, MP4, MKV, WEBM) и аудиоформаты (MP3, AC3, MP2/MPA, AAC, DTS, WAV).

Присутствует аппаратное кодирование для AMD, Intel и NVIDIA, встроенный редактор кода AviSynth и VapourSynth, возможность выбора режимов копирования для аудио и видео и многое другое. Имеются демультиплексирующие графические интерфейсы для MP4Box, mkvextrakt, ffmpeg и eac3to.

Обработка видео поддерживается через AviSynth+ и VapourSynth. Кроме кодирования видео, StaxRip способен создавать короткие высококачественные анимации в формате gif или aPNG (анимированный PNG файл). Дополнительные функции включают в себя пакетную обработку, автоматическое обновление в интернете, широкие возможности для резки/обрезки, разнообразные готовые профили для iPad, iPhone, PS3, Xbox 360, поддержка субтитров и многое другое.

StaxRip
StaxRip
StaxRip
StaxRip
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе StaxRip

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