StaxRip - инструмент для кодирования видео "все-в-одном", который предназначенный для преобразования Blu-ray/DVD/DVB и других видеоформатов в DivX, XviD, x265, H.264. Поддерживает различные видеформаты (XviD, x264/H264/AVC, x265/H265/HEVC, VP9, AVI, MP4, MKV, WEBM) и аудиоформаты (MP3, AC3, MP2/MPA, AAC, DTS, WAV).

Присутствует аппаратное кодирование для AMD, Intel и NVIDIA, встроенный редактор кода AviSynth и VapourSynth, возможность выбора режимов копирования для аудио и видео и многое другое. Имеются демультиплексирующие графические интерфейсы для MP4Box, mkvextrakt, ffmpeg и eac3to.

Обработка видео поддерживается через AviSynth+ и VapourSynth. Кроме кодирования видео, StaxRip способен создавать короткие высококачественные анимации в формате gif или aPNG (анимированный PNG файл). Дополнительные функции включают в себя пакетную обработку, автоматическое обновление в интернете, широкие возможности для резки/обрезки, разнообразные готовые профили для iPad, iPhone, PS3, Xbox 360, поддержка субтитров и многое другое.