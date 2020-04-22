Intel SSD Toolbox для Windows

Intel SSD Toolbox 3.5.12

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Описание Intel SSD Toolbox 3.5.12Описание   Скачать Intel SSD Toolbox 3.5.12СКАЧАТЬ (82,21 Мб) Скриншоты Intel SSD Toolbox 3.5.12Скриншоты (3)   Статистика Intel SSD Toolbox 3.5.12Статистика   Отзывы о Intel SSD Toolbox 3.5.12Отзывы (0)  
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Intel SSD Toolbox - приложение для управления дисками, которое позволяет пользователям просматривать подробные сведения о накопителях установленных в системе, выполнять обновление встроенного ПО, запускать полную диагностическую проверку и оптимизировать твердотельные накопители Intel.

С помощью программы можно узнать примерный оставшийся срок службы накопителя, выполнить оптимизацию и обновление прошивки SSD-диска, имеется возможность выполнить быструю и полную диагностику, которая сканирует диск и сообщает об обнаруженных неисправностях.

Ключевые особенности Intel SSD Toolbox:

  • Детальная информация о состоянии и работоспособности диска.
  • Возможность узнать примерный оставшийся срок службы накопителя.
  • Возможность выполнить быструю и полную диагностику.
  • Оптимизация работы диска.
  • Обновление прошивки SSD дисков Intel.
  • Полная очистка диска.
Intel SSD Toolbox
Intel SSD Toolbox
Intel SSD Toolbox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Intel SSD Toolbox

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