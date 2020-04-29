Transcend SSD Scope для Windows

Transcend SSD Scope 3.14.0

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Описание Transcend SSD Scope 3.14.0Описание   Скачать Transcend SSD Scope 3.14.0СКАЧАТЬ (2,87 Мб) Скриншоты Transcend SSD Scope 3.14.0Скриншоты (6)   Статистика Transcend SSD Scope 3.14.0Статистика   Отзывы о Transcend SSD Scope 3.14.0Отзывы (0)  
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Transcend SSD Scope - удобная утилита, которая обеспечивает мониторинг и работоспособность вашего SSD, благодаря наличию новейших технологий для контроля состояния и оптимизации работы твердотельных накопителей от компании Transcend.

Присутствует возможность просматривать информацию о накопителе, статус S.M.A.R.T., осуществлять диагностику, безопасное удаление, обновление прошивки, активацию TRIM, имеется индикатор работоспособности и клонирование системы.

Ключевые особенности Transcend SSD Scope:

  • Детальная информация о твердотельных накопителях фирмы Transcend.
  • Диагностику и оптимизация SSD-диска.
  • Отслеживание уровня износа SSD Transcend.
  • Тест производительности, который показывает скорость чтения/записи.
  • Просмотр статуса S.M.A.R.T.
  • Определение и активация TRIM.
  • Обновление прошивки.
  • Безопасное удаление всех данных на SSD.
  • Клонирование системы с оригинального накопителя на новый диск.
Transcend SSD Scope
Transcend SSD Scope
Transcend SSD Scope
Transcend SSD Scope
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Transcend SSD Scope

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