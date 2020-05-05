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Western Digital SSD Dashboard для Windows

Western Digital SSD Dashboard 2.7.0.0

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Описание Western Digital SSD Dashboard 2.7.0.0Описание   Скачать Western Digital SSD Dashboard 2.7.0.0СКАЧАТЬ (3,6 Мб) Скриншоты Western Digital SSD Dashboard 2.7.0.0Скриншоты (5)   Статистика Western Digital SSD Dashboard 2.7.0.0Статистика   Отзывы о Western Digital SSD Dashboard 2.7.0.0Отзывы (0)  
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Western Digital SSD Dashboard - приложение помогает поддерживать оптимальную производительность твердотельных накопителей Western Digital в операционных системах Windows. Программа включает инструменты для анализа диска (включая модель диска, емкость, версию прошивки и атрибуты S.M.A.R.T) и обновления прошивки.

Кроме этого присутствует возможность запускать команды TRIM и контролировать их выполнение, производить мониторинг температуры и скорости передачи данных и многое другое.

Основные возможности Western Digital SSD Dashboard:

  • Анализа диска, включая модель диска, емкость, версию прошивки и атрибуты S.M.A.R.T.
  • Прогноз остатка срока службы твердотельного накопителя.
  • Мониторинг температуры и скорости передачи данных.
  • Возможность запускать команды TRIM и контролировать их выполнение с помощью планировщика.
  • Обновление прошивки контроллера.
Western Digital SSD Dashboard
Western Digital SSD Dashboard
Western Digital SSD Dashboard
Western Digital SSD Dashboard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Western Digital SSD Dashboard

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