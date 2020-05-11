HDD Raw Copy Tool для Windows

HDD Raw Copy Tool 1.10

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Описание HDD Raw Copy Tool 1.10Описание   Скачать HDD Raw Copy Tool 1.10СКАЧАТЬ (770 Кб) Скриншоты HDD Raw Copy Tool 1.10Скриншоты (1)   Статистика HDD Raw Copy Tool 1.10Статистика   Отзывы о HDD Raw Copy Tool 1.10Отзывы (0)  
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HDD Raw Copy Tool - инструмент для низкоуровневого, посекторного копирования жесткого диска и создания образов. Утилита делает точную копию жесткого диска SATA, IDE, SAS, SCSI или SSD. Также она работает с любыми USB и FIREWIRE внешними накопителями, а также с носителями SD, MMC, MemoryStick и CompactFlash.

Программа работает с HDD/SSD-накопителями разных производителей (Intel, OCZ, Samsung, Kingston, Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital и пр.), умеет работать с большими дисками (LBA-48), поддерживаются интерфейсы S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, SAS, USB, FIREWIRE.

Приложение также поддерживает низкоуровневое дублирование карт FLASH (SD/MMC, MemoryStick, CompactFlash, SmartMedia, XD) с помощью карт-ридера.

Ключевые возможности HDD Raw Copy Tool:

  • Создание копий поврежденного диска.
  • Восстановление данных: копирование поврежденного жесткого диска и пропуск поврежденных секторов.
  • Миграция: полный переход с одного жесткого диска на другой.
  • Создание точной копии жесткого диска.
  • Резервное копирование: создание образа флэш-карты USB и копирование/восстановление в любой момент времени.
  • Восстановление жестких дисков ОС в любой момент из сжатого образа.
  • Дублирование/клонирование/сохранение образа любого типа носителя.
HDD Raw Copy Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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