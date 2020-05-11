HDD Raw Copy Tool - инструмент для низкоуровневого, посекторного копирования жесткого диска и создания образов. Утилита делает точную копию жесткого диска SATA, IDE, SAS, SCSI или SSD. Также она работает с любыми USB и FIREWIRE внешними накопителями, а также с носителями SD, MMC, MemoryStick и CompactFlash.

Программа работает с HDD/SSD-накопителями разных производителей (Intel, OCZ, Samsung, Kingston, Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital и пр.), умеет работать с большими дисками (LBA-48), поддерживаются интерфейсы S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, SAS, USB, FIREWIRE.

Приложение также поддерживает низкоуровневое дублирование карт FLASH (SD/MMC, MemoryStick, CompactFlash, SmartMedia, XD) с помощью карт-ридера.

Ключевые возможности HDD Raw Copy Tool: