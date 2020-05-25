Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать

QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.

Бесплатный и простой в использовании создатель слайд-шоу и видеоредактор для мобильных устройств на платформе Android. Присутствует большое количество разнообразных

Фотопереводчик 7.6.0 для Android

Бесплатное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет сфотографировать текст на незнакомом языке и переведенный текст тут же

FaceShot. Фото на документы 1.20 для Android

Простое в использование приложение для Android-устройств, с помощью которого быстро и легко делать фото на документы. Присутствует возможность изменять цвет фона,

My Photo Sticker 2.4.9 для Android

My Photo Sticker – приложения с помощью различных «стикеров» превратит ваши фотографии и изображения в забавные картинки. Полученными результатами можно поделиться с