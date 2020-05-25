Tezza для Android

Tezza 1.0.34 для Android

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Описание Tezza 1.0.34 для AndroidОписание   Скачать Tezza 1.0.34 для AndroidСКАЧАТЬ (44,72 Мб) Скриншоты Tezza 1.0.34 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Tezza 1.0.34 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tezza 1.0.34 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Tezza - удобное в использовании приложение, с помощью которого можно быстро и легко сделать совершенно уникальными и неповторимыми ваши фото и видео на Android, используя для этого различные пресеты и простые инструменты редактирования.

Основные возможности Tezza:

  • Редактирование фото и видео прямо на своем мобильном устройстве.
  • Простота использования приложения.
  • 19 уникальных пресетов.
  • Мощные инструменты редактирования.
  • Красивые эффекты наложения.
Tezza
Tezza
Tezza
Tezza
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Tezza

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