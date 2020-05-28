Instagram 98.0.0.15.119 для Android
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь
FaceShot. Фото на документы 1.20 для Android
Простое в использование приложение для Android-устройств, с помощью которого быстро и легко делать фото на документы. Присутствует возможность изменять цвет фона,
Snapseed 2.18.0.167817062 для Android
Профессиональный фоторедактор от компании Google предлагает 29 инструментов и фильтров (Точечная коррекция, Кисть, Структура, Эффект HDR и др), возможность работать
QuickPic 5.0.0 для Android
QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.
Google Фото 4.13.0.240385459 для Android
Google Фото – новый современный подход к работе с фотографиями и видеороликами. Новые файлы автоматически загружаются в облачное хранилище, сортируются и становятся
FaceApp 1.0.265 для Android
Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.