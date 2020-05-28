Artist для Android

Artist 1.1.0 для Android

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Описание Artist 1.1.0 для AndroidОписание   Скачать Artist 1.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,04 Мб) Скриншоты Artist 1.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Artist 1.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Artist 1.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Artist - мощное и профессиональное мобильное приложение для редактирования фотографий, которые предлагает пользователю разнообразные художественные фильтры, инструменты ретуширования и наборы наклеек и фотоэффектов.

Ключевые функции приложения Artist:

  • Огромное количество разнообразных фотоэффектов и наклеек.
  • Изменение контрастности, экспозиции, насыщенности и пр.
  • Возможность редактировать резкость, текстуру зерна, эффекты виньетки и пр.
  • Более 60 эстетических и художественных фильтров.
  • Автоматическое удаление пятен и сглаживание кожи.
  • Возможность вручную изменить тон и цвет кожи.
  • Возможность установить изображение в качестве фона.
  • Более 60 привлекательных цветов и границ.
  • Возможность быстро создавать красочные коллажи.
  • Предустановленные макеты для коллажей, возможность изменять размер рамки, промежутки, углы, цвет и узор границы и т.д.
  • Наличие более 30 настраиваемых шрифтов.
Artist
Artist
Artist
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Artist

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