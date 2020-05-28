Tempo для Android

Tempo 1.2.4 для Android

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Описание Tempo 1.2.4 для AndroidОписание   Скачать Tempo 1.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (38,56 Мб) Скриншоты Tempo 1.2.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Tempo 1.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tempo 1.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Tempo - бесплатное приложение для редактирования видео, с возможностью создания слайд-шоу с аудио. Присутствует широкий спектр инструментов редактирования, выбор музыки на выбор, возможность добавлять субтитры, делиться своими видео в Facebook, YouTube, Instagram, экспортировать HD 720P / 1080P без потери качества и т.д.

Основные возможности Tempo:

  • Редактор видео и фото с большим выбором музыки на выбор.
  • Возможность вырезать/обрезать/объединять/вращать/сжимать видеоклипы и делать слайд-шоу из фотографий и музыки.
  • Наличие разнообразных переходов и эффектов.
  • Различные стили текста и шрифты.
  • Возможность добавлять музыку к видео, комбинировать видео с музыкой, делать видео с музыкой и фотографиями.
  • Экспорт HD 720P / 1080P без потери качества.
  • Возможность поделиться видео на Facebook, YouTube, Instagram.
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Tempo

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