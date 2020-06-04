Клавиатурный тренажёр АК - лучший выбор для тех, кто решил научиться печатать вслепую на клавиатуре. Программа имеет классический, интуитивно понятный интерфейс, легко настраиваемый под пользователя. Курс упражнений оптимально подобран для обеспечения максимального результата за минимальное время.

Приложение предоставляет максимальную свободу при вводе текста, и таким способом, чтоб это было похоже на обычный ввод в текстовом редакторе. Также в упражнениях предоставлен набор смысловых фраз, а не случайных бессмысленных наборов символов. В уроках обучение строится по не совсем стандартной схеме, то есть не по такой, какая есть в других клавиатурных тренажёрах, когда в начале изучается средний ряд клавиш «ФЫВАПРОЛДЖЭ», а потом нижний и верхний.

В русской раскладке все часто употребляемые символы расположены по центру клавиатуры, что еще раз подтверждает правильность выбранного разработчиком метода. Проведя статистический подсчет, автор определил, что комбинаций из двух символов, в основном, немного, около 800, а из них наиболее встречающихся – около ста (по данным анализа одного текста – 65% от всех символов). Например, комбинация «то» встретилась 4122 раза, «ст» – 3171 раз, «на» – 2866 раз, «но» – 2786 раз, «ко» – 2646 раз. Комбинаций из трех символов встречается больше – около 5000, но основных – около 400 (основные – это те, которые в сумме дают больше половины всех символов текста). Например: комбинация символов «что» встретилась 958 раз, «как» – 695, «его» – 689, «ого» – 657, «ост» – 624, «ать» – 610, «ста» – 590, «ово» – 574, «про» – 563, «оль» – 552, «тор» – 545, «был» – 543 раза. Таким образом, если подобрать примерно около 100 слов, содержащих все основные комбинации символов, то, набирая их, можно быстрее научиться скоростному набору текста.