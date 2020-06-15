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Adobe Photoshop Camera для Android

Adobe Photoshop Camera 1.0 для Android

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Описание Adobe Photoshop Camera 1.0 для AndroidОписание   Скачать Adobe Photoshop Camera 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (94,31 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Camera 1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Adobe Photoshop Camera 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Camera 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Adobe Photoshop Camera - бесплатное приложение для камеры, которое позволяет добавлять разнообразные фильтры и эффекты для ваших фотографий, используя для этого систему искусственного интеллекта.

Программа предлагает различные функции, которые помогут вам делать великолепные селфи, снимки еды и пейзажей. Быстрые исправления, такие как автоматическая настройка тона и портрета, означают, что вы можете создавать высококачественные фотографии простым касанием или проведением пальцем.

Основные возможности программы Adobe Photoshop Camera:

  • Более 80 настраиваемых фильтров.
  • Эффекты Photoshop в реальном времени.
  • Auto-тон.
  • Рекомендации по содержанию контента.
  • Управление портретом (Боке, Расстояние до лица, Освещение лица, Осветление лица).
  • Новые линзы и эффекты добавляются постоянно.
  • Возможность легко делиться высококачественными фотографиями в вашей любимой социальной сети.
Adobe Photoshop Camera
Adobe Photoshop Camera
Adobe Photoshop Camera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Camera

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