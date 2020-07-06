HotKeysList - бесплатный и простой в использовании инструмент для Windows, предоставляющий пользователю список горячих клавиш, которые в настоящее время зарегистрированы в операционной системе. С помощью данной утилиты можно легко определить, какие горячие клавиши в вашей системе доступны для использования.

Список горячих клавиш можно экспортировать в виде HTML файла. Программа не требует инсталляции.