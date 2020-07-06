HotKeysList для Windows

HotKeysList 1.05

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Описание HotKeysList 1.05Описание   Скачать HotKeysList 1.05СКАЧАТЬ (48 Кб) Скриншоты HotKeysList 1.05Скриншоты (1)   Статистика HotKeysList 1.05Статистика   Отзывы о HotKeysList 1.05Отзывы (0)  
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HotKeysList - бесплатный и простой в использовании инструмент для Windows, предоставляющий пользователю список горячих клавиш, которые в настоящее время зарегистрированы в операционной системе. С помощью данной утилиты можно легко определить, какие горячие клавиши в вашей системе доступны для использования.

Список горячих клавиш можно экспортировать в виде HTML файла. Программа не требует инсталляции.

HotKeysList
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе HotKeysList

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