Notezilla для Windows

Notezilla 8.0.40

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Описание Notezilla 8.0.40Описание   Скачать Notezilla 8.0.40СКАЧАТЬ (21,98 Мб) Скриншоты Notezilla 8.0.40Скриншоты (6)   Статистика Notezilla 8.0.40Статистика   Отзывы о Notezilla 8.0.40Отзывы (0)  
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Notezilla - удобный и простой в использовании менеджер заметок, благодаря которому можно не беспокоиться о том, что какие-либо события или информация будут забыты, а также позволит грамотно систематизировать ее на вашем рабочем столе.

Приложение дает возможность пользователю создавать на своем рабочем столе, неограниченное количество "стикеров" с текстовой информацией, как например контакты, списки покупок, ссылки и пр. Имеется функция синхронизации с другими компьютерами через "облако".

Можно настраивать цвет, фон и прозрачность своих заметок, и располагать их в любом месте на рабочем столе, менять шрифт, размер, стиль, создавать списки и пр., проверять текст на ошибки, вставлять в заметки изображения, создавать разные наборы заметок и многое другое. К любой заметке можно добавить будильник или таймер, который не даст пропустить запланированную встречу или забыть и намеченных делах.

Кроме этого присутствует возможность прикреплять заметки к веб-страницам, текстовым документам, папкам, программам или файлам.

Notezilla
Notezilla
Notezilla
Notezilla
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Notezilla

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