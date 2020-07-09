Notezilla - удобный и простой в использовании менеджер заметок, благодаря которому можно не беспокоиться о том, что какие-либо события или информация будут забыты, а также позволит грамотно систематизировать ее на вашем рабочем столе.

Приложение дает возможность пользователю создавать на своем рабочем столе, неограниченное количество "стикеров" с текстовой информацией, как например контакты, списки покупок, ссылки и пр. Имеется функция синхронизации с другими компьютерами через "облако".

Можно настраивать цвет, фон и прозрачность своих заметок, и располагать их в любом месте на рабочем столе, менять шрифт, размер, стиль, создавать списки и пр., проверять текст на ошибки, вставлять в заметки изображения, создавать разные наборы заметок и многое другое. К любой заметке можно добавить будильник или таймер, который не даст пропустить запланированную встречу или забыть и намеченных делах.

Кроме этого присутствует возможность прикреплять заметки к веб-страницам, текстовым документам, папкам, программам или файлам.