Sleep Time

Сонник - сны и сновидения 1.4 для Android
Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов под управлением Android, которое представляет собой сонник, объединивший в себе огромное количество толкований снов.
My Calendar 1.0.3 для Android
My Calendar - календарь для женщин. Он показывает время наступления "критических дней", а также предполагаемую дату овуляции
Ritmxoid 2.4.2 для Android
Ritmxoid - утилита, позволяющая вычислить уровень общего самочувствия, деловой активности и коммуникабельности на основании биоритмов человека. Вы можете сравнивать
Sleeptic 1.5.4 для Android
Удобный в использовании трекер сна и умный будильник для мобильных устройств на базе Android. Доступны различные виды заданий для отключения будильника, подробная
BabyPlan 0.4 для Android
BabyPlan - программа для Android, которая поможет выбрать месяц для зачатия ребенка чтобы быть более уверенными какого пола будет ваш малыш. Расчет основывается на
Биоритмы 2.3 для Android
Биоритмы - небольшая и простая в использовании программа для Android, которая отображает биоритмы человека в зависимости от его даты рождения