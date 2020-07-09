Sleep Time для Android

Sleep Time 1.8.1 для Android

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Описание Sleep Time 1.8.1 для AndroidОписание   Скачать Sleep Time 1.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,24 Мб) Скриншоты Sleep Time 1.8.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Sleep Time 1.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sleep Time 1.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Sleep Time - приложение поможет вам рассчитать время, чтобы заснуть или проснуться так, чтобы сон был кратен средней продолжительности цикла сна (90 минут), поскольку многие специалисты рекомендуют спать в интервалах, кратным циклам сна.

Функции Sleep Time:

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс выполненный в стиле Material Design.
  • Возможность рассчитать время пробуждения в зависимости от времени, когда вы ложитесь спать.
  • Возможность рассчитать время отхода ко сну, в зависимости от того, когда вы планируете проснуться.
  • Настройка напоминаний когда необходимо ложиться спать и будильника, когда нужно проснуться.
  • Учет времени засыпания в расчетах.
Sleep Time
Sleep Time
Sleep Time
Sleep Time
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБиоритмы, сонники
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Отзывы о программе Sleep Time

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