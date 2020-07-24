YogaDNS - инструмент, который автоматически перехватывает DNS-запросы на системном уровне и позволяет обрабатывать их через пользовательские DNS-серверы, используя современные протоколы и гибкие правила.
Повышенная безопасность DNS:
Разрешение имен по зашифрованным каналам, предоставляемое DNS по протоколам HTTPS, DNSCrypt и Anonymized DNS.
Согласованность и авторитетность разрешения с DNSSEC.
Предотвращение утечки DNS.
Управление DNS-сервером:
Назначение определенных DNS-серверов для определенных DNS-имён с помощью гибких правил.
Возможность использовать определенный сетевой интерфейс, такой как VPN соединение, для определенного DNS имени (например, *.corp.example.net).
Запросы журнала для поиска и устранения неисправностей.
Новые технологии и развёртывание:
Работа с самыми современными протоколами DNS, такими как DNSSEC, DNSCrypt и DNS over HTTPS.
Автоматический импорт и проверка публичных DNS-серверов из сети.