YogaDNS для Windows

YogaDNS 1.14 Beta

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Описание YogaDNS 1.14 BetaОписание   Скачать YogaDNS 1.14 BetaСКАЧАТЬ (8,3 Мб) Скриншоты YogaDNS 1.14 BetaСкриншоты (4)   Статистика YogaDNS 1.14 BetaСтатистика   Отзывы о YogaDNS 1.14 BetaОтзывы (0)  
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YogaDNS - инструмент, который автоматически перехватывает DNS-запросы на системном уровне и позволяет обрабатывать их через пользовательские DNS-серверы, используя современные протоколы и гибкие правила.

Повышенная безопасность DNS:

  • Разрешение имен по зашифрованным каналам, предоставляемое DNS по протоколам HTTPS, DNSCrypt и Anonymized DNS.
  • Согласованность и авторитетность разрешения с DNSSEC.
  • Предотвращение утечки DNS.

Управление DNS-сервером:

  • Назначение определенных DNS-серверов для определенных DNS-имён с помощью гибких правил.
  • Возможность использовать определенный сетевой интерфейс, такой как VPN соединение, для определенного DNS имени (например, *.corp.example.net).
  • Запросы журнала для поиска и устранения неисправностей.

Новые технологии и развёртывание:

  • Работа с самыми современными протоколами DNS, такими как DNSSEC, DNSCrypt и DNS over HTTPS.
  • Автоматический импорт и проверка публичных DNS-серверов из сети.
  • Импорт и экспорт конфигурационных файлов.
YogaDNS
YogaDNS
YogaDNS
YogaDNS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDNS серверы
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Отзывы о программе YogaDNS

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