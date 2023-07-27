DNS Changer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|sajjadmrx
|Категория:
|DNS серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|78,1 Мб
DNS Changer - это простой и эффективный инструмент для пользователей, которым требуется программа для удобной смены DNS-серверов. Основная цель программы - предложить удобный способ изменения DNS без лишних усилий со стороны пользователя.
DNS Changer - это интуитивно понятное и удобное приложение с современным дизайном интерфейса. Его использование не вызывает трудностей даже у неопытных пользователей, благодаря минималистичной и понятной структуре программы. Выбор DNS-серверов достаточно велик и включает в себя решения от Cloudflare, Asiatech, Electro Team и др. Во время подключения на экране отображаются адрес, ping и статус сервера.
Основные возможности приложения DNS Changer:
- Мгновенная смена DNS-сервера: Выберите понравившийся DNS-сервер и нажмите кнопку "Connect". Процесс подключения к выбранному серверу займет всего несколько секунд, позволяя вам быстро начать работу без длительных ожиданий.
- Широкий выбор серверов: Приложение предлагает множество вариантов DNS-серверов от провайдеров, таких как Cloudflare, Asiatech, Electro Team и других. Вы можете изучить дополнительные сведения о каждом сервере, включая метки предполагаемого использования и пинг для оптимального выбора.
- Добавление пользовательских серверов: Если вы не нашли подходящий DNS-сервер в списке, вы можете легко добавить свой собственный. Просто введите название и адрес сервера, и он автоматически добавится в список доступных серверов.
В целом, DNS Changer - отличное решение для тех, кто желает легкий в использовании инструмент для быстрой смены DNS-сервера. Благодаря широкому выбору серверов и возможности добавления пользовательских настроек, приложение обеспечивает надежность и гибкость в использовании DNS-сервисов. Таким образом, DNS Changer станет полезным дополнением к вашей коллекции программ, обеспечивая оптимальную производительность и безопасность при работе в сети.
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